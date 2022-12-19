Новости экономики за 19.12.2022

Аналитики Евразийского банка развития отмечают, что белорусские компании адаптировались к изменениям внешних условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каким настроением смотрят в будущее руководители бизнеса? Парламентское собрание Союза Беларуси и России 19 декабря на сессии в Москве приняло проект бюджета Союзного государства на 2023 год. Какие заявления звучали в ходе встречи союзных парламентариев? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской. ПОСТРОИТЬ ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Новостроек в частном секторе станет больше. С января вступает в силу указ «Об упрощенном порядке возведения и реконструкции объектов строительства». Он позволяет строить и вводить индивидуальное жилье без бумажной волокиты и лишних согласований. То есть без получения разрешений, разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию. Для строительства или реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок. Минск, областные центры и районы, прилегающие к ним, не в счет. Александр Червяков: Беларусь и Россия в ответ на санкции усилили интеграцию. Читайте здесь. МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ: РЕМЕСЛЕННИКАМ НУЖНО УПЛАТИТЬ НАЛОГ ДО 28 ДЕКАБРЯ

Министерство по налогам и сборам напоминает ремесленникам о необходимости уплаты налога до 28 декабря. Ставка ремесленного сбора составляет сейчас 62 рубля за календарный год. Внести сбор можно через систему ЕРИП, кассу банка или оператора почтовой связи. Тем, кто не планирует продолжать ремесленную деятельность, следует предоставить в налоговую или через личный кабинет плательщика письменное уведомление. В следующем году для ремесленников в проекте Налогового кодекса предлагают уплачивать налог на профессиональный доход. Ежемесячно по 6 рублей, используя специальное мобильное приложение. ЕАБР: белорусские компании адаптировались к изменениям внешних условий. Подробности. ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН ЗАРАБОТАЕТ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ