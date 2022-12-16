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Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022

16 декабря 2022 18:31
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Беларусь на полгода продлила продовольственное эмбарго на товары стран Запада. Какие позиции в перечне? Сделки на какую сумму заключили белорусские компании с турецким поставщиком оборудования на БУТБ?

Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Беларусь продлила эмбарго на товары стран Запада

Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022-1

Беларусь продлила продовольственное эмбарго на товары из западных стран еще на полгода. Опубликовано соответствующее постановление правительства. Запрет коснется предприятий из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Великобритании и других. В перечне товаров, которые не подлежат ввозу в Беларусь, различные виды мяса и колбас, фрукты и овощи, кондитерские изделия, соль и другие товары. Ограничения будут действовать вплоть до середины лета 2023-го. Отметим, согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в белорусских магазинах нет дефицита продуктов питания.

Беларусь и Россия сняли ограничения на полеты по схеме «треугольник»

Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022-4

Белорусские и российские авиакомпании теперь смогут летать между странами по схеме «треугольник». Снять действовавшие ранее ограничения договорились профильные ведомства государств-партнеров. Речь идет о пассажирских рейсах. Так, белорусский перевозчик сможет совершать полеты не только в российские города, но и между ними. Например, по маршруту Минск – Москва – Самара – Минск. Данная система сделает авиасообщение более удобным для пассажиров. Однако существуют и ограничения: таких рейсов может быть не более 63 в неделю.

На БУТБ заключены рекордные сделки с турецким поставщиком техоборудования

Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022-7

Рекорд года. Две крупнейшие сделки по закупке техоборудования заключены на площадке промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи. Общая сумма соглашения – 8 миллионов рублей. Поставит оборудование производитель из Турции, которого специально привлекли на торговую площадку. Речь идет о закупке линии по розливу молокопродуктов и соков. Отмечается, что ранее турецкие компании на БУТБ выступали в основном в качестве покупателей пиломатериалов, металлолома и нефтепродуктов. Сейчас на бирже аккредитованы 29 резидентов из этой страны, в том числе один биржевой брокер.

Информация о курсах валют, установленных Нацбанком на 16 и 17 декабря.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022-10

Так, доллар торгуется по 2 рубля 54 копейки, евро – 2,70, стоимость российского рубля – 3 белорусских рубля и 95 копеек. 

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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