Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.12.2022

Беларусь на полгода продлила продовольственное эмбарго на товары стран Запада. Какие позиции в перечне? Сделки на какую сумму заключили белорусские компании с турецким поставщиком оборудования на БУТБ? Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Беларусь продлила эмбарго на товары стран Запада

Беларусь продлила продовольственное эмбарго на товары из западных стран еще на полгода. Опубликовано соответствующее постановление правительства. Запрет коснется предприятий из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Великобритании и других. В перечне товаров, которые не подлежат ввозу в Беларусь, различные виды мяса и колбас, фрукты и овощи, кондитерские изделия, соль и другие товары. Ограничения будут действовать вплоть до середины лета 2023-го. Отметим, согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в белорусских магазинах нет дефицита продуктов питания. Беларусь и Россия сняли ограничения на полеты по схеме «треугольник»

Белорусские и российские авиакомпании теперь смогут летать между странами по схеме «треугольник». Снять действовавшие ранее ограничения договорились профильные ведомства государств-партнеров. Речь идет о пассажирских рейсах. Так, белорусский перевозчик сможет совершать полеты не только в российские города, но и между ними. Например, по маршруту Минск – Москва – Самара – Минск. Данная система сделает авиасообщение более удобным для пассажиров. Однако существуют и ограничения: таких рейсов может быть не более 63 в неделю. На БУТБ заключены рекордные сделки с турецким поставщиком техоборудования

Рекорд года. Две крупнейшие сделки по закупке техоборудования заключены на площадке промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи. Общая сумма соглашения – 8 миллионов рублей. Поставит оборудование производитель из Турции, которого специально привлекли на торговую площадку. Речь идет о закупке линии по розливу молокопродуктов и соков. Отмечается, что ранее турецкие компании на БУТБ выступали в основном в качестве покупателей пиломатериалов, металлолома и нефтепродуктов. Сейчас на бирже аккредитованы 29 резидентов из этой страны, в том числе один биржевой брокер. Информация о курсах валют, установленных Нацбанком на 16 и 17 декабря.