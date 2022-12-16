Белорусские авиакомпании смогут выполнять внутренние перелёты в России

Белорусские и российские авиакомпании смогут летать между странами по схеме треугольник: таким образом авиакомпания одной страны получит право выполнять внутренние перелеты в другой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это означает, например, что национальный перевозчик сможет летать из Минска в Москву, далее в третий город России и возвращаться обратно в Минск. Новая система организации авиасообщения значительно упростит перелеты между странами.

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