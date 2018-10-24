Новости экономики за 24.10.2018

Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом. Деньги на строительство на безвозмездной основе выделило китайское правительство. Новый дом на 80 квартир появится во Фрунзенском районе. Подробности этой и другие экономические новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 15 ноября надо успеть заплатить налог на недвижимость и земельный налог. Имеющим в собственности землю, жилой дом, садовый домик или гараж напоминают о необходимости рассчитаться с казной. Что касается многоквартирных домов, то если в собственности одна квартира – жильцы подпадают под льготу и не платят налог, а собственники двух и более квартир обязаны его уплатить.

За дома, имеющие фундамент, стены, крышу или строительство которых завершено, но они не зарегистрированы, тоже придется заплатить налог на недвижимость.

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