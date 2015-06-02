Агропромышленная выставка «Белагро-2015» открылась в Минске: 500 компаний из 23 стран

Новости Беларуси. Главная агропромышленная выставка страны открылась 2 июня в Минске. Организаторы собрали рекордное количество участников – 500 компаний из 23 стран. «Белагро» вот уже четверть века выступает площадкой для демонстрации отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве. Отличительная особенность нынешнего форума – единая площадка.

Эта линия – своего рода мини-завод для подготовки сельскохозяйственной продукции на продажу. Корнеплодам тут наводят лоск и блеск. С помощью современного оборудования, разработанного Академией наук, картофель, свеклу и морковь моют, полируют, взвешивают и в презентабельных упаковках отправляют на продажу. 80% такой техники идет на экспорт.

Александр Близнюк, директор ГП «Экспериментальный завод» Национальной академии наук Беларуси:

Вырастить продукт – это процентов 30 всего объема. Надо его довести до того состояния, чтобы любой потребитель мог его взять и занести на кухню. Поэтому мы сделали этот комплекс машин. Машины полностью автоматизированы, без участия человека.

А это уже стенд аграриев из Поднебесной. Китай для Беларуси – партнер стратегический. В середине мая прошел визит главы КНР. Подписано более 50 соглашений.

Сотрудничество активно развивается в разных областях. 2 июня речь шла о сельском хозяйстве.

Чжао Юнь, заместитель генерального директора АО «Сельское хозяйство западного региона» (Китай):

Мы хотим познакомить ваших покупателей с нашими товарами и наладить сотрудничество с белорусскими партнерами. Мы видим, что в Беларуси развито машиностроение, в частности производство сельскохозяйственной техники, в которой мы очень заинтересованы.

Последние достижения в сфере сельского хозяйства: масштаб выставки «Белагро-2015» впечатляет.

Сегодня здесь собрались полтысячи компаний из двух десятков стран мира, чтобы поделиться своим опытом и наработками.

Беларусь – аграрная республика, поэтому сельское хозяйство – отрасль весьма доходная. У нас уже несколько лет назад решили проблему продовольственной безопасности: аграрии могут полностью обеспечить страну сельскохозяйственной продукцией. Сейчас стоит задача расширять экспорт.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Основным нашим рынком является именно российский. Помимо этого всего мы развиваем еще рынки третьих стран, то есть производим диверсификацию нашего продукта на рынки Ближнего Востока, Центральной Азии, Америки, Египта.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По прошлому году на 5,6 миллиарда долларов мы уже поставили продуктов. Стоит задача в ближайшие 2-3 года выйти на 8 миллиардов долларов. Такую задачу поставил президент перед нашей страной.

Если еще 20 лет назад Беларусь производила только 17% сельскохозяйственной техники, то сегодня полный шлейф оборудования для возделывания культур делают у нас в стране. Две трети продают на экспорт.

Ахмед Фатих Кадри, министр сельского хозяйства Сирии:

Мы впечатлены вашими достижениями в сельском хозяйстве. Больше всего нас интересуют комбайны и современные линии по производству сельскохозяйственных культур, от посева до упаковки. Что-нибудь обязательно увезем отсюда в Сирию.

Новые перспективы в сельскохозяйственной отрасли открываются благодаря вступлению нашей страны в Евразийский экономический союз. Теперь в сотрудничестве с Беларусью больший интерес стали проявлять и европейские партнеры.

Денис Шумилин, менеджер по продажам компании по производству бункеров для хранения кормов (Италия):

Наша цель – расширить пути сотрудничества с Беларусью, где у нас уже есть ряд дилеров, а также через Беларусь выйти на Евразийский рынок для расширения продаж.

Агронедели в Беларуси ждут не только отечественные производители сельхозпродукции, но и их зарубежные партнеры. Ведь это импульс для сотрудничества и новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.