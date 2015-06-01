Александр Лукашенко: Наша валютная политика никому не нужна, если нет развития экономики

Новости Беларуси. Экономическая тема 1 июня стала предметом разговора главы государства и премьер-министра страны. На развитие белорусской экономики сейчас существенно влияют внешние факторы. Такие, как падение цен на нефть, снижение курса российского рубля, сжатие спроса у ключевых торговых партнеров. В итоге Правительству и Национальному банку приходится принимать серьезные меры. Какие? Об этом Андрей Кобяков и рассказал президенту.

667 гектаров полей, заготовленное сено. Сезонные работы в этом хозяйстве в самом разгаре. А первый укос травы и вовсе практически завершен. И это несмотря на погодные сюрпризы, – отмечают агрономы. Весной техника на поля вышла позже обычного, но последние жаркие дни позволили наверстать упущенное. Еще пару дней и высококачественный корм полностью свезут в хранилища.

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:

На данном поле теперь мы производим подбор сена, планируем заготовить около 300 т сена первого укоса. Высококачественное сено, потому что погода не подвела, не покачала, было практически без дождя.

Как говорится, один день год кормит. Как раз-таки от успешной кормоуборочной кампании зависит «продовольственное будущее». Поэтому она должна быть на постоянном контроле и руководства районов, и губернаторов, и Правительства. В ближайшее время ее ход планирует проинспектировать глава государства.

Будущее, но, скорее, не продовольственное, а в целом экономическое, обсуждали 1 июня у президента.

С докладом о текущей ситуации – премьер-министр нашей страны. Александр Лукашенко интересуется, как обстоят дела на валютном рынке и стабильно ли развивается белорусская экономика.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На валютном рынке у нас стабилизировано. Если раньше мы «выбрасывали» валюту, «жгли» ее золотовалютные резервы, то сегодня мы пополняем золотовалютные резервы. Юридические и физические лица продают валюту. Это процесс хороший. Но я хотел, чтобы вы мне доложили, что же в это время происходит в экономике. Потому что такая наша монетарная, валютная политика ведь никому не нужна, если нет развития экономики. Это естественно. Но это не значит, что мы должны отойти от жесткой политики. Здесь же все предельно понятно. Мы, как экономисты, это понимаем: деньги взяли – деньги вернули, деньги кредитуем под нормальный проект, продукция будет произведена – будет реализована. Если этого нет – денег нет. Если у тебя завтра что-то будет, ты с кем-то контракт заключил, мы договорились, то под этот контракт мы тебе дадим, одолжим даже под оборотные средства деньги. Но на небольшой строк. То есть элементы нормальные, естественные. Тут выдумывать ничего не надо, мы от этого отходить не должны.

Я когда-то предупреждал и вас, министров, и руководителей о том, что у нас на то, чтобы «зарядить», а потом выстрелить в конце августа – начале сентября осталось всего два месяца. Мы не можем людей оставить без работы. В противном случае людям и государство такое не надо.

Еще в декабре Правительство и Нацбанк реализовали вынужденные жесткие меры. Направлены они были на макроэкономическую стабилизацию.

Тем более тогда внешние факторы были отнюдь не благоприятные: падение цен на нефть, снижение курса российского рубля, сжатие спроса у ключевых торговых партнеров. Сказались они на российском рынке, одновременно повлияли на белорусскую экономику.

К новым условиям адаптировать пришлось бюджет, банковскую систему, реальный сектор экономики. В итоге спокойную и управляемую ситуацию на внутреннем валютном рынке и с ценами обеспечить удалось. Но вот рост ВВП оказался меньше прогнозируемого. Это цена, которую пришлось заплатить.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Прогноз социально-экономического развития предполагал, что у нас цены на нефть будут $83 за баррель, российский курс будет 43 рубля за доллар. Эти цифры очень заметно отличались в течение первого квартала. Сегодняшняя ситуация немножко улучшается, но тем не менее нефть – чуть больше 60 долларов за баррель, курс российского рубля – 50. Все это, конечно, потребовало определенных мер по ужесточению расходов. И это не могло не сказаться на валовых показателях экономики, прежде всего на валовом внутреннем продукте.

Сегодня систематическую поддержку Беларуси оказывает Российская Федерация. Сейчас соседи планируют полностью выполнить те обязательства, о которых речь шла еще в марте на высшем Евразийском экономическом совете. А, точнее, о возможности рефинансирования тех платежей, которые Беларусь осуществляет в 2015 году по внешним долгам Российской Федерации.

Александр Лукашенко:

Мы в контакте с Российской Федерацией. Спасибо, они нас практически всегда поддерживают, если видят, что мы сами там не можем справиться по объективным причинам, читай, по причинам российским. Мы потеряли почти $3 млрд на сегодняшний день из-за обвала рынка в Российской Федерации, санкций, эмбарго и так далее. Мы обратились к ним, что надо как-то вместе из этой ситуации выходить, и на союзном Совмине, и на других мероприятиях. Они согласились. Вы вели переговоры и с Медведевым, встречались в рамках Евразийского экономического союза.

Развитие экономики – вопрос комплексный. Важное место занимает здесь и агропромышленный комплекс.

Александр Лукашенко:

Хочу обратить ваше внимание в плане сельского хозяйства. Весна очень хорошая, мы не должны опоздать с заготовкой кормов. Как раньше говорили, один день год кормит. Сегодня началась такая пора. Корма на полях хорошие, корма должны заготовить все в полном объеме, и Правительство, и Министерства я попрошу обратить на это внимание. Я сам буду заниматься после визита индийского президента в Беларусь этим вопросом. Я побуду во многих местах и посмотрю, как идет заготовка кормов. Это будущие молоко и мясо, а это неплохие валютные поступления.

Внимание на встрече уделили и реальному сектору экономики. А, точнее, крупным промышленным гигантам: Минский автомобильный, тракторный заводы, «Гомсельмаш». Кроме того, отмечает Андрей Кобяков, затронули и предприятия деревообработки. Ход модернизации в этой отрасли был под постоянным контролем, в том числе специальной рабочей группы.

Андрей Кобяков:

Были проблемы с реализацией инвестиционных проектов, проектов модернизации. Сейчас сформировалась общеэкономическая проблема в связи с тем, что этот рынок заметно упал. И рынки не только Беларуси и России, но и рынки сопредельные, там, где мы торговали этой продукцией и намеревались торговать, оказались для нас труднопроходимыми по конкуренции. Но, тем не менее, сейчас ситуация выравнивается.

В то же время премьер-министр отмечает: ответственность руководителей с каждым днем будет повышаться. Главной оценкой должен стать результат. В ближайшее время от руководителей предприятий также ждут предложений по решению проблемных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.