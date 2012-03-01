Ставка рефинансирования в Беларуси с 1 марта снижена до 38% годовых

Это связано с тем, что принятые в прошлом году меры по урегулированию денежно-кредитной политики позволили стабилизировать ситуацию в стране. В результате с начала текущего года существенно замедлилась инфляция.

Одновременно снижаются и стоимость кредитов для предприятий и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Евсеенко, директор департамента розничного бизнеса частного банка:

Это означает тенденции в улучшении экономики. Естественно, для клиентов это, в первую очередь, будет означать снижение стоимости кредитов. То, чего так ждут на рынке.

Для банков стоимость ресурсов снижается. Соответственно, мы можем предложить более выгодные условия по предоставлению кредитов как новым клиентам, так и уже существующим.

Снижение ставок по кредитам произойдет через месяц-два.