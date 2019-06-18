Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав

Новости Беларуси. С полей уже убрано более 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары

В отдельных сельхозорганизациях, в частности Житковичского района, уже приступили ко второму укосу. Перед аграриями стоит задача обеспечить полуторагодовой запас кормов для стабильного производства продукции животноводства.