Жара в Беларуси испытывает на прочность сельхозугодия: что говорят эксперты о перспективах урожая

Новости Беларуси. Самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений накануне зафиксировали во всех областных центрах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, и после 12 июня синоптики предрекают новые рекорды. Прогноз – не похолодает. Это настоящее испытание для сельхозугодий. Но, как отмечают специалисты, жара не приведет к истощению почв. За последние десятилетия наши аграрии, обрабатывая земли удобрениями, значительно улучшили их состав. Впрочем, фосфором и калием и сейчас дело не испортишь.

Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси: На зерновые культуры уже, в общем-то, трудно повлиять. Но еще остались такие культуры, как кукуруза, сахарная свекла, многолетний травы после первого укоса. Эти культуры нужно подкормить, подкормить только азотными удобрениями, потому что для других уже время ушло.

Александр Анженков, заместитель директора по науке Института мелиорации НАН Беларуси:

Оросительная система – это не та система, которую мгновенно можно построить, поставить и запустить. Сейчас гораздо более эффективны будут агрономические методы: в первую очередь это по питанию соблюдение всех регламентов; во вторую очередь – возможно, придется смещать сроки уборки урожая.

Сейчас самый лучший прогноз для аграриев – хороший дождь. Но в ближайшие дни его не предвидится.

Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном