Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

Новости Беларуси. Новую динамику развития Молодечненского района обсуждали на выездном заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все должно идти вперед комплексно: экономика, сельское хозяйство и социальная сфера. В Молодечненском районе создана надлежащая инфраструктура, организована хорошая логистика, существует кадровый потенциал. А значит, есть возможности для решения значимых задач. Особое внимание – сельскому хозяйству, в частности – животноводству. Здесь назрели вопросы по выращиванию молодняка и хранению кормовой базы.

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Задача заключается в том, чтобы район развивался, динамика развития – только вперед. Для этого необходимо строить новые здания, новые комплексы, нужно иметь качественные корма, нужно думать насчет размещения молодняка (с этим есть проблема сегодня).