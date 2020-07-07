Прямой эфир

Геннадий Давыдько: «Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству»

07 июля 2020 21:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экономическая и информационная безопасность, социальные гарантии и сохранение общей исторической памяти. Белорусские и российские депутаты 7 июля говорили о будущем союза двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали

Геннадий Давыдько: «Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству»-1

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству. Это все зависит от политической и человеческой воли наших двух лидеров. Очень много противоречий в современном мире. Очень много негативных тенденций в экономике и Российской Федерации. Потом предстоит колоссальная работа в связи с теми изменениями в Конституцию, которые были сделаны в Российской Федерации.

Геннадий Давыдько: «Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству»-4

Сейчас в рамках Союзного государства реализуются около 20 программ. Среди них – социальные, научно-технические и в сфере безопасности.

# Беларусь-Россия # Геннадий Давыдько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»
07 июля 2020 13:48

Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»

Алексей Авдонин: «Цветную революцию» надо воспринимать, как бизнес-проект»
07 июля 2020 13:02

Алексей Авдонин: «Цветную революцию» надо воспринимать, как бизнес-проект»

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. О чём говорили политики
06 июля 2020 14:14

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. О чём говорили политики