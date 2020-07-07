Геннадий Давыдько: «Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству»

Новости Беларуси. Экономическая и информационная безопасность, социальные гарантии и сохранение общей исторической памяти. Белорусские и российские депутаты 7 июля говорили о будущем союза двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали
Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень хотелось, чтобы был придан новый импульс союзному строительству. Это все зависит от политической и человеческой воли наших двух лидеров. Очень много противоречий в современном мире. Очень много негативных тенденций в экономике и Российской Федерации. Потом предстоит колоссальная работа в связи с теми изменениями в Конституцию, которые были сделаны в Российской Федерации.
Сейчас в рамках Союзного государства реализуются около 20 программ. Среди них – социальные, научно-технические и в сфере безопасности.