Зачем юго-востоку Могилевской области преференции и как жители будут ими распоряжаться? Репортаж программы «Картина мира»

Оттолкнемся от последней информации нашего видео-дайджеста и узнаем, зачем юго-восточным регионам Могилевской области выделят преференции, какие перспективы у этого региона и как местные жители планируют распорядиться возможностями. Ирина Недобоева продолжит тему.

В перерывах между подготовкой к госам Любовь Грудинова выходит на прогулку с годовалой дочерью Дариной. Молодая мама и коренная жительница города Кричева учится на пятом курсе в Могилевском госуниверситете. Живет семья в частном секторе у бабушки. О собственных квадратных метрах, признается Люба, пока только мечтают.

Любовь Грудинова, житель Кричева:

По сравнению со всей Беларусью у нас, кажется, была самая плохая обстановка. И это как свет какой-то, просвещение. Хочется и жить, и рожать детей, и стремиться к чему-то.

На детское пособие и маленькую зарплату мужа, говорит, сильно не разгонишься, потому-то глава семейства и подался на заработки в соседнюю Россию. Но сейчас планы Грудиновых резко изменились: молодая мама устраивается на работу в местную школу, а в ближайшее время ждут и возвращения папы.

Любовь Грудинова, житель Кричева:

Дают возможность нам взять кредит под 1%, нам дает более широкие возможности. Можно попытаться как-то выкрутиться, остаться здесь жить.

В руках у руководителя Кричевского района инвестиционный паспорт. В этих папках надежда на будущее региона – самые привлекательные направления для частного капитала расписаны по пунктам на трех языках: розлив питьевой воды, возобновляемые источники энергии, производство строительных конструкций.

Ориентир строго на местное сырье. Предусмотрели все детали: и подъездные пути, и коммуникации. Подготовили и 19 площадок для будущих предприятий. Приходи и работай.

Василий Сысоев, председатель Кричевского райисполкома:

Мы очень довольны тем, что выделена так роль и значение развития юго-восточных регионов Могилевщины. Прописаны условия, по каким предприятия могут получить преференции. А вот привлечь эти предприятия – это наша задача.

Это частное предприятие – идеальный пример инвестиций в малые города. Крупный завод по выпуску цементно-стружечных плит в Кричеве начали строить год назад.

Павел Гончаров – один из 130 специалистов, которые трудятся над возведением будущего предприятия. Запустить производство здесь планируют уже через несколько дней, а это даст работу еще как минимум сотне местных жителей и прилично пополнит районный бюджет.

Павел Гончаров, специалист частного предприятия по выпуску цементно-стружечных плит:

У нас в городе работу найти не так легко. Это предприятие – как глоток свежего воздуха для людей. Много рабочих мест, задействовано много людей не строительстве. И в дальнейшем эти же люди останутся здесь на предприятии.

Предприятие полностью ориентировано на местное сырье. Кричевский и соседний Костюковичский цемзаводы плюс древесина всего юго-востока Могилевской области. Это основные компоненты цементно-стружечных плит, которые и будут здесь выпускаться.

Геннадий Бочков, директор частного предприятия по выпуску цементно-стружечных плит:

Те условия, которые здесь созданы, нормальные для ведения бизнеса. Поэтому мы здесь строим предприятие.

Для небольшого частного деревообрабатывающего предприятия, расположенного по соседству, такие масштабы пока только в планах.

Заправляет деревообработкой женская рука. Светлана Сергеева выкупила эти старые здания недавно, но уже успела навести здесь марафет.

Светлана Сергеева, директор деревообрабатывающего предприятия:

Я думаю, что пойдут сейчас все, посмотрев на нас, развиваться и будут давать району прибыль.

Бухгалтер сельхозпредприятия «Бель», что на Кричевщине, вспоминает, как бесперспективно выглядело распределение молодого специалиста два года назад. Окончив Горецкую сельхозакадемию и собрав чемоданы, Вера Кривоченко приехала сюда в удрученном состоянии. Но деревня встретила нового жителя приветливо. На работе помогли быстро освоиться, дали жилье.

Вера Кривоченко, бухгалтер СПК (Кричевский район):

Правильно принят Указ о том, что нужно оказать помощь нашим регионам. Здесь же тоже живут люди, людям надо работать, растить детей, воспитывать. Не обязательно, чтобы это был город. Можно неплохо жить в деревне.

В агрогородке «Бель» ориентир на производство мясомолочной продукции. На полях зреет будущий урожай. Большой яблоневый сад, выращивают здесь и смородину, и клубнику. Но настоящая гордость колхоза – целый парк крылатых «помощников».

Преимущество сельхозавиации очевидно, да и арифметика КПД проста: за день при полной загрузке один самолет способен внести удобрений на площади более чем 500 гектаров. В сравнении с наземной техникой это в четыре раза больше.

С техникой на «ты» и житель соседнего Климовичского района. Свой бизнес Андрей Галица открыл 15 лет назад. Начинал с малого – кузовной ремонт. Но с грамотным подходом коренного климовчанина дело быстро пошло в гору.

Андрей Галица, владелец автосервиса в г. Климовичи:

Поддержка будет значительно чувствоваться. Потому что всплеск такой, эмоции, что нас увидели, нам помогают. Это очень хорошо.

Чернобыльская катастрофа в свое время очень серьезно повлияла на жизнь и экономику этого региона.

Памятный знак установлен на месте когда-то процветавших деревень. Таких сел-призраков на юго-востоке Могилевской области десятки. История их печальна: тысячи захороненных домов и сотни тысяч переселенцев.

Буквально в двух десятках километров от этого места, где еще пару лет назад стоял пост, запрещающий въезд в зону отчуждения, живет семья Кобзаренко. В деревушку Ясная Поляна мама, папа и двое детей переехали из города четыре года назад.

Светлана Кобзаренко:

Вот наша маленькая дынька, которую мы выращиваем с января. Будем на климовичской земле пробовать выращивать дыньки.

Светлана с гордостью показывает нам свои грядки. В хозяйстве куры, гуси, корова и два теленка. Недавно взяли на разведение поросят.

Олег Кобзаренко:

Раньше я мечтал о 17 коровах, теперь у меня появились Зорька и Машка.

В хозяйстве Кобзаренко большая пасека. Для Сергея это настоящая отдушина. Хозяин всегда мечтал заниматься пчеловодством. Глядя на такие внушительны земельные наделы и количество живности, даже не верится, что со всем этим успешно справляются без «пяти минут» городские жители.

Сергей Кобзаренко:

Хотелось, чтобы дети смеялись на улице, чтобы молодежь возвращалась, чтобы не бросали деревню. Мы первые, но, возможно, кто-то еще последует примеру.