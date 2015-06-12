Белорусские товары начали экспортировать в торговые сети США

Новости Беларуси. Беларусь увеличит экспорт сельхозпродукции. По прогнозам Минсельхозпрода в 2015 году государство сможет заработать на поставках до 7 миллиардов долларов. Производители стали активнее продвигать товары в новых странах. Белорусская продукция начала пользоваться высоким спросом в Таджикистане, Кыргызстане, Армении.

Вдвое увеличился экспорт в страны Азии и Океании. Среди покупателей — Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Пакистан, Китай. Уже осуществили первую поставку сухого молока в Сирию. Распробовали белорусские продукты и в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Уже отправлены туда два контейнера. Если раньше там был только творог заморожен, то теперь первый контейнер формируется и творогов, и йогуртов, и разнообразной цельномолочной продукции. И намечается вход в торговые сети американского рынка. Не в сегмент эмигрантский, а именно в американские сети будем входить.

В 2015 году в стране выросло производство молока и мяса. Прибавили практически все области. Это стало возможным, в том числе за счет модернизации АПК. С 2010 года реконструировано больше тысячи молочно-товарных комплексов. Еще 300 возвели с «нуля». В сельском хозяйстве ставку делают на современное оборудование и новые технологии. Сложнее идет восстановление свиного поголовья. Это было поручением президента аграриям. Его рассчитывают выполнить к концу года. Ведь именно животноводство приносит Беларуси наибольшую выручку.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В этом году мы запланировали реконструировать еще 57 молочно-товарных ферм в стране и построить 11 новых свиноводческих комплексов. Конечно, это позволит нам сохранить положительную динамику производства молока, мяса крупного рогатого скота, свинины и птицы в целом. Это не только наша продовольственная безопасность страны по итогам года будет, но мы способны увеличить еще и экспорт нашей продукции в близлежащие страны.