Фермы класса «люкс»: в белорусских коровниках устанавливают «солярии» для животных и солнечные батареи

Новости Беларуси. А сейчас о терапии, а местами даже психотерапии в сельском хозяйстве. Как известно, ласковое слово и кошке приятно. В отечественном АПК пошли дальше и пока не массово, но весьма активно внедряют подобные технологии в выращивании крупного рогатого скота.

Например, на ферме под Гродно установили нечто внешне напоминающее светомузыку, а на самом деле аппараты квантовой терапии. Это перспективное в мире направление компания «Инноком» адаптировала для сельского хозяйства. Теперь целебные лучи повышают иммунитет животных, а значит и надои молока. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ вдохновилась увиденным.

Яна Шипко, СТВ:

Мы думали, что шпильки, не подходящая обувь для доярок. И собираясь на съемку, прихватили с собой на сменку резиновые сапоги. Но их, похоже, придется оставить в машине. Ведь на таких современных комплексах, как этот, работницам хоть на высоких каблуках дефилируй. Посмотрите, какая стерильная чистота. И это только возле загона. Что уже говорить про дойку, куда мы сейчас и отправимся.

В доильный зал выстраивается очередь. Коровы, словно дрессированные, сами дружно становятся перед аппаратами доения. И хоть все автоматизировано, коровы человеческую ласку чувствуют. Нервничает Бурёнка — молоко не пойдет.

Ирина Шакалова, оператор машинного доения:

К каждой корове находим подход. Не каждая может стоять спокойно.

Мне же повезло. Пока я с аппаратом в руках размышляла, как подобраться к вымени и не спугнуть животное, коровы проявляли чудеса терпения.

Яна Шипко, СТВ:

Первым делом включаем пульт управления, он будет фиксировать, сколько литров молока мы получим от коровы. Подключаем аппарат, главное, чтобы корова не лягалась.

Вот так и выглядит современный процесс дойки. Продлится он 3-4 минуты. За это время корова может дать до 10 литров молока. И как вы могли убедиться, для оператора машинного доения – ничего сложного! Даже с маникюром можно позволить себе такую работу.

А ведь еще недавно в Беларуси было немало ферм, где доили по старинке — в ведро. Молочная реформа затронула всю страну. Президент поручил: в каждом хозяйстве должно быть по современной ферме. За последние четыре года более тысячи ферм модернизировали, 300 построили новых.

Таисия Курис, бригадир молочно-товарной фермы «Рогозино» ОАО «Крайск»:

Намного легче стало и чище. Физического труда меньше.

Главное же ноу-хау этой фермы под Логойском — солнечные батареи на крыше. Это первый белорусский коровник, работающий на солнечной энергии. Модули на крыше даже в пасмурную погоду вырабатывают киловатты. Энергии солнца полностью хватает на нужды коровника — две трети продают в сеть.

Анатолий Акулич, энергетик ОАО «Крайск»:

70 киловатт в час она максимально может вырабатывать. Не надо здесь ни топлива, ничего, потому что солнечную энергию берет. В Европе же многие перешли на это.

Эти синие и красные лучи не просто гламурное световое решение для коровника. «Прямо как на дискотеке», – поначалу шутили доярки, пока не оценили эффективность ноу-хау. Инновационная белорусская разработка — аппараты квантовой терапии.

Это перспективное в мире направление компания «Инноком» адаптировала для сельского хозяйства. Целебные лучи повышают иммунитет животных, а при лечении заболеваний усиливают эффект препаратов. Ориентирована разработка в основном на крупные молочно-товарные комплексы. Когда нет возможности для настоящего моциона под солнцем, эти аппараты станут своеобразным «солярием» для Бурёнок.

Дмитрий Курлович, кандидат ветеринарных наук:

Оборудование, которое установлено, компенсирует дефицит солнечной энергии. Мощные квантовые излучатели способны повышать иммунитет у животных. Таким образом, животные естественным путём противостоят заболеваниям.

На ферме сельскохозяйственного предприятия «Обухово» Гродненского района новинку опробовали еще несколько лет назад. Бонус — повысилось качество продукции. Сейчас Бурёнки дают молоко только высшего сорта и класса экстра.

Анна Куровская, техник-селекционер СПК «Обухово»:

За этот период мы проводили исследования. Уменьшилось у нас соматических клеток на 30%. Маститного скота у нас на порядок меньше стало, на 10%. Гинекологическое заболевание скота у нас тоже уменьшилось. Улучшились показатели по надою молока.

Нескольких секунд воздействия лучей по дороге на дойку достаточно, чтобы принести пользу организму животного. Работают аппараты автоматически без участия работников. Нужно лишь установить интервалы. Через некоторое время животноводы могут, что называется, снимать сливки — животные меньше болеют, а надои растут.

Используют на фермах эту технологию и в телятниках. Для новорожденных телят очень важно поддержать иммунитет. Так называемая фоторегуляторная терапия служит профилактикой воспалительных заболеваний.

Продукция наукоемкая. Оборудование специалисты компании разрабатывают в тандеме с учеными, опираясь на опыт зарубежных исследований. Говорят, эти инновации позволяют перейти на новый уровень сельскохозяйственного производства — получать «зеленую пищу», то есть экологически чистую и безопасную. За 6 лет, пока компания на рынке, разработку установили около сотни белорусских хозяйств, охотно перенимают опыт и в России.

Геннадий Мордань, директор ООО «Инноком», кандидат сельскохозяйственных наук:

Наша продукция больше предназначена больше для промышленного применения – для молочно-товарных комплексов, где животные не получают большого количества солнечной энергии. Это является компенсаторным фактором для лечения животных. В основном наши установки устанавливают в доильных залах на 600 голов – не менее. Также в родильных отделениях, секции глубокостельных животных – там, где животные чувствуют дефицит этого синего и красного спектра, который определен в наших запатентованных технологиях.

А на этой ферме в Гродненской области пасут коров тоже нестандартным способом. Повысить надои здесь помогла система видеонаблюдения. Видеокамеры круглосуточно фиксируют все, что происходит на ферме. Производственные показатели под неусыпным оком пошли в гору. Работники не в обиде. Те, кому скрывать нечего, только в плюсе.

Владимир Корытцо, главный зоотехник СПК «Олекшицы»:

Дисциплину поддерживает. Увеличивается производительность труда, производственные показатели. Следовательно, и зарплата работников. Можно показать людям: если не доработал, то посмотри сам.

Эта буренка-рекордсмен на ферме с солнечными батареями дает по 30 литров молока. Инновации ли помогли добиться такого результата? Таисия Ивановна уверена: не просто, ведь внедряют их, безусловно, люди небезразличные.