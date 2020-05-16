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3600 тонн нефти из Саудовской Аравии прибывает на «Нафтан»

16 мая 2020 11:38
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Новости Беларуси. Саудовскую нефть 16 мая ждут на «Нафтане». Первый железнодорожный состав доставит из Клайпеды 3 600 тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3600 тонн нефти из Саудовской Аравии прибывает на «Нафтан»-1

Общий объем партии составляет 87 тысяч тонн. Как отмечают в «Белнефтехиме», в будущем возможность поставок нефти из Саудовской Аравии будет зависеть от ситуации на рынке.

3600 тонн нефти из Саудовской Аравии прибывает на «Нафтан»-4

В 2020 году Беларусь также закупала норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины. А летом страна ожидает американское черное золото.

Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США

Танкер с нефтью сорта Bakken должен прибыть в Клайпеду в начале июня.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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