3600 тонн нефти из Саудовской Аравии прибывает на «Нафтан»

Новости Беларуси. Саудовскую нефть 16 мая ждут на «Нафтане». Первый железнодорожный состав доставит из Клайпеды 3 600 тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий объем партии составляет 87 тысяч тонн. Как отмечают в «Белнефтехиме», в будущем возможность поставок нефти из Саудовской Аравии будет зависеть от ситуации на рынке.

В 2020 году Беларусь также закупала норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины. А летом страна ожидает американское черное золото.

Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США

Танкер с нефтью сорта Bakken должен прибыть в Клайпеду в начале июня.