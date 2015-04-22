22 апреля в Тбилиси прошел грузино-белорусский бизнес-форум: подписаны контракты на $4 млн

Новости Беларуси. Контракты на 4 млн долларов подписаны в рамках грузино-белорусского бизнес-форума, который 22 апреля прошёл в Тбилиси. В нём участвовало более 40 отечественных и 200 грузинских компаний.

К слову, пока в торговом обороте Беларуси Грузия занимает 57-ое место из 170 стран. О планах забраться еще выше в этом рейтинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный и перспективный партнер нашей страны в Закавказье – именно так сегодня называют Грузию. Сегодня объем взаимной торговли не слишком большой – чуть больше 64 миллионов долларов. Но это пока. В планах – нарастить его как минимум в два раза.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня в Тбилиси проживает больше миллиона человек. Очевидно, большой здесь и пассажиропоток. Кстати, в решении транспортного вопроса готова помочь и Беларусь. Наша страна настроена на поставки в эту страну Закавказья пассажирской техники. Впрочем, это далеко не единственная сфера сотрудничества. Машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика, сфера туризма. Как раз-таки о новых контрактах речь шла сегодня во время белорусско-грузинского бизнес-форума.

В холле отеля как никогда многолюдно. Представители деловых кругов, руководители профильных ведомств и предприятий сразу двух государств. Все настроены на диалог. Экономический. Тем более до этого обмен официальными визитами ни на высшем, ни на высоком уровнях не осуществлялся. И это за более чем 20 лет дипотношений.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Визит исторический. Придается очень большое значение. Я полагаю, что очень серьезный шаг будет сделан в развитие наших взаимоотношений. 18 у нас предприятий белорусско-грузинских и 12 с чисто грузинским капиталом. Это мало для двух стран. Будем говорить, это только начало. 2015 год в крайнем случае в 2016 за $100 млн товарооборот должен быть. Это минимум, что мы должны себе ставить.

С белорусской стороны делегация внушительная. Почти полсотни человек. Среди них директора крупных белорусских заводов. Многие из предприятий уже давно стали брендом, причём не только в Беларуси. К примеру, в Грузии уже знают о белорусских шинах. Только за последний месяц отечественный шинный комбинат поставил продукцию на 3 миллиарда белорусских рублей. А ведь сотрудничество началось лишь в декабре прошлого года.

Денис Стульников, директор «Белнефтехим-Тбилиси»:

Грузинская сторона с радостью восприняла возможность представлять здесь белорусскую продукцию. Поскольку белорусская продукция отличается качеством, вкусовыми достоинствами. Мы надеемся, что не только будем поставлять продукцию предприятий концерна «Белнефтехим», но и остальные предприятия нашей республики смогут использовать нашу площадку для поставки продукции на грузинские региональные рынки.

Уже не раз подчеркивалось: экономики двух стран дополняют друг друга. А это поле для контрактов. Тем более экономическое будущее двух стран обсуждали не раз. Одно из последних заседаний Межправительственной Белорусско-грузинской комиссии проходило в феврале в белорусской столице. Теперь бизнес-форум. Уже в Тбилиси. Стороны уверены: в топе перспективных направлений – машиностроение и фармацевтика.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На наш взгляд, будущее — за счет производственной кооперации друг с другом. Подписывается контракт между МАЗом и грузинской компанией, тракторным заводом, «Нефтехим» подписывает контракт и наш завод «Кристалл». Фармацевтика, на мой взгляд, уже имеет у нас большие экспортные поставки, сегодня продукция фармацевтики поставляется более чем на $3 млн. Я знаю, что в зале с грузинской стороны присутствует большое количество компаний, которые заинтересованы в новых контрактах и в поставках в дальнейшем белорусской продукции на грузинский рынок.

Сегодня Грузия занимает 57-ое место из 170 стран, с которыми мы сегодня торгуем. Да, сегодня все говорят о том, что потенциал гораздо больше. И ряд переговоров, которые сегодня произойдут… Я думаю, мы увеличим товарооборот. На наш взгляд, будущее за счет кооперации друг с другом.

Каха Баиндурашвили, председатель торгово-промышленной палаты Грузии:

Торгово-экономические отношения между Грузией и Беларусью на достаточно хорошем уровне. С 2004 года товарооборот увеличился в 10, а то и в 12 раз. Такие бизнес-форумы создают платформу для дальнейшего сотрудничества и помогают заключать новые контракты.

Открыта Грузия и для белорусских инвестиций, – отмечает Ани Чиковани. За время работы в инвестиционном агентстве Грузии убедилась: созданные в стране условия привлекают компании из самых разных стран.

Ани Чиковани, советник по инвестициям Национального инвестиционного агентства Грузии:

Грузинский инвестиционный климат хороший для любых инвестиций. И мы будем надеяться, что белорусские инвесторы тоже будут заинтересованы Грузией, так как Грузии низкие налоги.

Кстати, на грузинской земле на ура сегодня и белорусские продукты. Мясные изделия, кондитерские новинки. Продукцией из Синеокой заинтересовались даже владельцы крупных грузинских продуктовых сетей.

Сосо Пхакадзе, владелец сети супермаркетов (Грузия):

Уже в наших супермаркетах какая-то часть белорусской продукции продается уже три года. И если будем расширять эти связи, мы будем только рады.

Итогом сегодняшнего форума стало подписание пяти контрактов на сумму в 4 миллиона долларов.

О сотрудничестве договорились белорусские машиностроительные предприятия, пищевой и нефтехимический заводы. Тем не менее, стороны отмечают: это только начало белорусско-грузинских бизнес-отношений.