Александр Лукашенко: Сегодня очень важно переходить к инвестиционному сотрудничеству с Китаем

Новости Беларуси. Слова «Китай» и «Поднебесная» на неделе в Беларуси звучали чаще обычного. И для этого есть серьезные политические основания. В мае нашу страну посетит Председатель КНР Си Цзиньпин. Визит первого лица одного из крупнейших государств мира с мощнейшей экономикой говорит о далеко идущих планах. Причем, это дорога с двухсторонним движением, интенсивность которого нарастает в последние годы.

Это видео прилетело к нам из Поднебесной буквально за час до эфира. Анна Беляева из Минска в Пекине поет впервые. Эту песню написали наши музыканты, вдохновившись картинами китайского художника. И после концерта Лян Юнхэ нашел самые подходящие слова благодарности.

Лян Юнхэ, китайский живописец:

Дзякуй!

Ольга Коршун, СТВ:

Сколько нужно знать иероглифов, чтобы считать себя образованным человеком?

Хао Пин, заместитель министра образования Китайской Народной Республики:

Если выучите 800 иероглифов, то мы сможем практически свободно общаться на китайском языке.

Господин Пин в Беларуси наводит образовательные мосты. Он на зубок знает китайский алфавит, а это около 30 тысяч иероглифов. Но выбрать один, который бы охарактеризовал отношения Синеокой и Поднебесной, невозможно. По мнению замминистра, наше партнерство настолько многогранно, что в двух словах не расскажешь.

Партнерство Беларуси и Китая развивается на всех уровнях. Прочный фундамент двусторонних отношений заложили более 20 лет назад. Сегодня на его основе выросли десятки успешных проектов. Налажено производство белорусско-китайских легковых авто. Есть проекты в строительстве, энергетике и железнодорожной сфере.

Важная часть сотрудничества – Китайско-белорусский индустриальный парк. «Великий камень» объединит инновационные производства с экспортным потенциалом. Со строительством не затягивают, ведь под лежачий камень вода не течет. На площадке под Смолевичами уже готов административный корпус. В планах – создание инфраструктуры.

Ли Хай Синь, директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Уже подписаны соглашения о сотрудничестве почти с двадцатью компаниями, в основном китайскими. Машиностроение – одно из главных направлений развития Парка. Для инвесторов будут определенны преференции. Для Китая – это экспорт технологий. Для Беларуси – платформа для инвесторов.

Об экономике и политике на неделе говорил и Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции КНР. Они обсудили нынешние и будущие совместные проекты. В Беларуси реализуются более 20 проектов с китайскими кредитами. В будущем ставка – на прямые инвестиции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас очень высокий уровень кредитно-инвестиционного сотрудничества. Сегодня очень важно переходить от этого вида сотрудничества к инвестиционному сотрудничеству. В качестве примера могу привести два крупных проекта. Первый проект инвестиционного сотрудничества – создание легковых автомобилей с участием китайской компании «Джили» и строительство Китайско-белорусского индустриального парка. Более того, проект «Великий камень» должен стать важной узловой платформой инициативы председателя Китая Си Дзиньпина по возрождению экономического пояса «Шелкового пути», соединяющего Азию и Европу.

То, что инициативы работают, подтверждает совместный товарооборот, который растет с каждым годом. В 2014 вместе с услугами он превысил 4 миллиарда долларов.

На одном из белорусских предприятий скоро опробуют передовые китайские технологии. С запуском новой линии улучшится качество автомобильных шин. Ци Синь и его пятеро коллег уверены, что работа только в тандеме может принести результат.

Ци Синь, специалист по внешне экономической деятельности:

Не может пять человек запускать такое оборудование, поэтому все надо делать вместе.

А вот повар из Поднебесной внедряет новые технологии в своем ресторане. Азиатские блюда он готовит из белорусских продуктов. Только специи закупает в Китае. За 14 лет в Беларуси ему не покорился язык, но вот национальные блюда прочно вошли в лексикон.

Янг Бо, повар:

Драники, колдуны, блины. Я живу здесь 14 лет. Я люблю Беларусь.

Сегодня Янг Бо впервые готовит блины со сметаной. Но азиатская кухня у белорусов тоже вызывает большой аппетит. Именины, свадьбы, проводы, крестины – график в ресторане расписан на несколько месяцев вперед.

И стар, и млад выходит на зарядку в Китае, которая прижилась и в Беларуси. Лу Шанси – мастер по тайцзицюань в пятом поколении. Поза курицы, поза льва, поза воина, стреляющего из лука – здесь и философия, и физкультура.

Мастер Лу уже побывал во многих городах Беларуси. Он не говорит по-русски, но это не мешает ему находить общий язык со своими учениками.

Ольга Коршун, СТВ:

Тайцзицюань в переводе с китайского – кулак великого предела. Раньше этим искусством занимались только воины, но со временем оно покорило сердца многих людей, в том числе и белорусов. Его главная цель – найти гармонию. И это требует хорошей физической подготовки.