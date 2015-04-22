Выставка «Атомэкспо-Беларусь» открылась в Минске 22 апреля

Новости Беларуси. Развитие атомной энергетики в нашей стране вышло на новый уровень. Это подчёркивают участники и гости Международной выставки «Атомэкспо-Беларусь». Свои достижения представили более 80 российских и белорусских предприятий. Они демонстрируют новейшие технологии строительства и обеспечения безопасности АЭС. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет о глобальной стройке в Островце и о технологиях освоения мирного атома.

Евгений Ботько – выпускник Белорусского национального технологического университета по специальности инженер паротурбинных установок на атомной станции. Для нашей страны профессия новая и востребованная. Работать по распределению Евгений будет на Белорусской АЭС.

Евгений Ботько, студент 5 курса Белорусского национального технологического университета:

За время учебы удалось поездить по зарубежным атомным, увидеть много интересного. Я вижу, что в нашей стране открывается широкий спектр возможностей.

А Евгений Золоторецкий – представитель российской энергетической компании, которая совместно с белорусскими коллегами разработала современную систему для безопасности персонала. За здоровьем каждого сотрудника Белорусской АЭС будет следить специальная программа. По принципу: личный датчик и общий терминал.

Евгений Злотницкий, директор по стратегическому маркетингу энергетической компании:

Выводятся данные о полеченной дозе во время работы. Все данные передаются на верхний уровень, соответственно, в кризисный центр. Сколько человек накопил в течение года и другое.

Что касается инновационных разработок, то при создании атомной электростанции белорусские компании получили возможность продемонстрировать весь творческий потенциал. Отечественные разработки не уступают ни в качестве, ни в надежности.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы настаивали на том, что бы белорусские предприятия обязательно участвовали в комплектации станции. Потому что если они нормально поучаствуют в комплектации белорусской станции, а он при эксплуатации тоже покажет высокую надежность, они смогут в перспективе получать хорошие заказы и иметь хороший экспортный потенциал.

Высокий уровень профессионализма и у белорусских строителей. Так, коллеги из России, опыта в создании АЭС у которых не занимать, отметили: 85 процентов от общего объёма работ выполняют белорусские компании.

Валерий Лимаренко, директор строительного предприятия Госкорпорации «РОСАТОМ». (Россия):

Российские организации работают только в специальных местах – это реакторное отделение, самое сердце атомной станции. Всю остальную работу выполняют белорусские строители. Мы переходим в этом году на 44-ю отметку и фактически будем готовы к монтажу основного технологического оборудования. Хороший темп, хорошая работа.

Работы по строительству выполнены на 20 процентов. В текущем году в планах ещё столько же. Чтобы интерес к атомной энергетике проявляли не только профессионалы, в Беларуси начал работу первый информационный центр, в котором знают все о новой отрасли.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Это одно из новых, значимых направлений нашего сотрудничества с Российской Федерацией. У нас много совместных проектов. И это уникальный ресурсный центр.

Максим Слиж, СТВ:

Технические возможности центра позволяют посетителям отправиться пока в виртуальное путешествие по Белорусской АЭС или измерить уровень своей радиоактивности на уникальном приборе.

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй – в 2020 году. А уже к этому моменту Островец, где будут жить специалисты и обслуживающий персонал АЭС, превратиться в современный молодой город.