Премию правительства Беларуси за качество по итогам 2014 года получили 14 предприятий, среди которых «Буровая компания «Дельта»

Новости Беларуси. Знак качества. На неделе стали известны победители ежегодной премии правительства. В этом году лауреатами престижной награды стали 14 предприятий. Еще 6 подтвердили это звание повторно. По сути, хрустальная статуэтка – это экономический «Оскар» – свидетельство признания имени, а точнее бренда или торговой марки. Имея его в арсенале, куда проще продвигаться на рынке и искусно обходить конкурентов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Десятки машин с логотипом этой белорусской компании сегодня вгрызаются в грунт по всему континенту Евразия. А еще четверть века назад у истоков мощнейшего предприятия стояло всего шестеро инициативных и энергичных. Сегодня специалистов в «Дельте» в сто раз больше. Компания прошла непростой путь: от бурения артезианских скважин для населения до возведения супертехнологичных свайных фундаментов. Такую стремительную и успешную историю за океаном назвали бы «американской мечтой», а здесь успех связывают, прежде всего, с неординарной личностью бессменного руководителя — Николая Черношея.

Штурмана строительного гиганта не так-то просто застать на рабочем месте. Командировки, презентации, многомиллионные договора. Коллеги шутят, дескать нет времени, чтобы пожинать плоды. На спецвыставке в Германии и сейчас Николай Васильевич. За главного в родной Борщевке — первый зам. Татьяна Михайловна не только, что называется, подставляет свое хрупкое, но твердое плечо, но и, как оказалось, готова наглядно продемонстрировать железную хватку.

Татьяна Солодкова, первый заместитель генерального директора ОАО «Буровая компания «Дельта»:

Он берет вот так, а я говорю: я сама справлюсь. А я смеялась, не могу! Я испугалась, что он сейчас заберет!

А вот тот самый момент, который после железная леди с улыбкой будет рассказывать и журналистам, и коллегам, и начальнику по телефону.

По сути, премия правительства для представителей деловых кругов, как «Оскар» для актеров, «Грэмми» для музыкантов или «Телевершина» для журналистов. За 16 лет лауреатами этой престижной награды стали почти две сотни организаций страны практически всех отраслей экономики.

Виктор Назаренко, Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Если предприятие является лауреатом премии правительства, если оно маркирует этим знаком, это говорит о том, что на уровне страны его оценивают как одного из самых достойных производителей продукции.

Именно «Дельте» доверяют построить надежную основу под стратегические объекты. Кстати, запатентованная идея гендиректора компании – бурение «с теряемым наконечником» – используют при реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Оригинальное техническое решение позволило «Дельте» получить многомиллионный контракт на объекте, курируемом лично президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Стрельченко, главный инженер ОАО «Буровая компания «Дельта»:

Мы, предложив эту технологию, позволили зайти в нижние несущие грунты. И последние эти несущие грунты вынесли всю нагрузку, которая необходима для фундамента. Материалы очень дешевые, практически отходы производства.

Только в прошлом году инвестиции в основной капитал компании составили 168 миллиардов рублей. Всего за три года экспорт услуг вырос в три раза. Сегодня специалисты «Дельты» бурят «вечную мерзлоту» Якутии. Онлайн за работой можно следить из кабинета гендиректора.

Татьяна Солодкова, первый заместитель генерального директора ОАО «Буровая компания «Дельта»:

Если у нас сейчас почти лето, то там зима. Это вот мы делаем буроопускные сваи, вот это наша техника. На миллиард четыреста российских рублей заключен договор. Вот мы уже сделали где-то 80 процентов.

Востребованы белорусские технологии и при строительстве Гарлыкского горнодобывающего комбината. Уже в среду сто тонн высокотехнологичного бурового оборудования улетит самолётом Ан-24 в Среднюю Азию.