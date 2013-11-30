200 дней в году пекинцы страдают от смога. Власти Китая борются с проблемой оригинально

Расскажем, почему в Китае закрывают шашлычные и какое отношение к этому имеет ветер или его отсутствие. Дело в том, что в северных районах Китая ветер ослаб и в окрестностях Харбина на днях из-за сильной загрязненности воздуха видимость настолько ухудшилась, что закрыли автострады и отменили авиарейсы! Бурный промышленный рост и отсутствие ветра обостряет экологическую ситуацию даже в столице Китая. И в борьбе за чистоту все средства хороши – считают власти Пекина. В столице китайской провели рейд, в результате которого изъяли 500 мангалов! Это к вопросу о том, почему жареным там не пахнет. И закрыли, конечно же, несколько шашлычных, которые коптят пекинское небо. Неслабо коптят небо и многочисленные автомобили.

Есть в Китае такая поговорка, что в год каждый житель Пекина съедает примерно по кирпичу – так много пыли вдыхают местные жители. Поэтому здоровый образ жизни здесь на особом счету. И как пример тому – массовые зарядки. Это отличный способ не только подышать свежим воздухом, но и обсудить накопившиеся проблемы.

По итогам опроса, проведенного центральным телевидением Китая, жителей Поднебесной больше всего волнуют 2 вопроса: рост цен на жилье и ухудшение экологии. Даже сильный ветер, который стоит на этой неделе в Пекине, не сдул любителей гимнастики из парков. Шквал здесь в почете – рассеивает смог.

Чжу Жун, пенсионерка:

В погоду, когда на улице смог, мы просто не выходим из дому. Жаль, мы не можем ничего сделать. Такая судьба.

200 дней в году пекинцы страдают от смога. Виной всему – дешевый уголь (станции города сжигают 28 миллионов тонн сырья в год), тысячи производств и больше 5 миллионов автомобилей. Пекин уже поставил мировой рекорд по самой длинной пробке – 260 километров.

Чунь Ван за рулем колесит по столичным проспектам уже 13 лет. Рассказывает, как пекинские власти решают проблему пробок.

Хуан Чунь Ван, водитель:

Например, сегодня машины, у которых номера заканчиваются на 4 и 9, не могут ездить по городу. Полиция за этим строго следит. Нарушить это правило можно только купив вторую машину, но это практически невозможно.

Вообще, купить в Пекине машину сродни лотерейному выигрышу. Разрешение на право владеть средством передвижения выдают случайным образом. В год около 200 тысяч сертификатов. Правда, проблему смога такой способ пока не решает. Для примера: только за 1 осенний месяц в столице наблюдалось 14 загрязненных дней. Это в 10 раз превышает показатель последних 20 лет. По данным Минздрава Китая, в Пекине растет уровень заболеваемости раком легких.

Бороться с опасным туманом в стране планируют и при помощи экологически чистых авто. Производителям и владельцам таких машин будут предоставляться госсубсидии. На такой транспорт перейдут 28 городов.

Егор Заровкин, экономист:

В больших городах чувствуется очень, загрязнения большие. Иногда даже норма, превышающая в 10 раз, это нормально. Все это за счет того, что рядом расположены заводы.

В 2008 году проходила Олимпиада и все заводы прекратили работу на это время. Было чистое небо, не было загрязнений.

Олимпийская деревня и сегодня остается экологическим городком. Здесь не только фонари работают на солнечных батареях, но и по территории курсируют специальные автомобили, чтобы не загрязнять воздух.

Территория Олимпийской деревни в Пекине настолько огромная (она почти как целый город), здесь приходится передвигаться на специальном транспорте. Он похож чем-то на минские маршрутки, но здесь очень заботятся об экологии, чистоте воздуха, поэтому эта машина работает на электричестве.

А это знаменитый «куб». Здесь проходили олимпийские соревнования по плаванию. Говорят, воду из этого бассейна можно даже пить. А вот в целом в городе ситуация другая. В отелях, к примеру, приезжих гостей предупреждают: из-под крана – не пить.

Это предприятие по очистке воды в день перерабатывает полмиллиона тонн жидкости из канализации. Сюда отработанная вода поступает из северного района Пекина, где живет почти миллион человек.

Ли Ямин, инженер предприятия по очистке воды в Пекине:

Для нас экология – большая проблема. Ситуация сложная, и это понимают все. В стране пытаются изменить ситуацию. Но это не дело одного дня. Потребуется время.

О том, какое экологическое «завтра» ждет столицу Китая сегодня, знают в центре мониторинга окружающей среды. Специалисты объясняют: Пекин с трех сторон окружают горы, в том числе и поэтому город периодически утопает в смоге. Каждый вечер здесь собирают данные со всех установок мониторинга атмосферы. Информацию анализируют и выносят Пекину вердикт на ближайшие дни.

Ли Юньтин, начальник отдела атмосферы пекинского центра мониторинга окружающей среды:

Если сегодня качество воздуха хорошее, то в ближайшие дни температура повысится и воздух станет хуже.

Экологические проблемы – спутники бурного экономического роста. В погоне за прибылью соблюдение технологий нередко уходит на второй план. За такое в Китае спрашивают по всей строгости закона. На днях полиция арестовала девятерых человек по делу об аварии на нефтепроводе в провинции Шандун, в результате которой погибли 55 человек.

На этой неделе пекинские власти провели рейд по борьбе с загрязнением воздуха – конфисковали около 500 мангалов. Оказывается, при неправильном использовании вреда от уличной кухни не меньше, чем от автомобиля. В Поднебесной понимают: в современных условиях важен вопрос не только «что есть», но и «чем дышать»

Эта часть Пекина называется «проспект долгого спокойствия». Хотя свое название эта улица не оправдывает – здесь шумят автомобили, огромное количество небоскребов. Но даже здесь пекинцам стараются напомнить часами, утопающими в зелени, о том, что стоит сохранять экологию города.