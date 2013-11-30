Почему вступление в ЕС - ошибка Словакии и как белорусским производителям завоевать эту страну? Интервью с бизнесменом Йозефом Дольником

Самое главное сегодня не произвести продукцию – это даже не полдела, наверное, только четвертинка какая-нибудь, а продать ее. Неспроста Президент говорил о жульничестве при разгрузке складов. Конкуренция в мире высокая и не все решает только лишь цена, как, например, в случае с молоком, которое идет «на ура!» в России, и, как только дешевые молочные реки направляются туда из соблазна заработать валюту, в белорусских магазинах возникает ажиотаж. Это тоже такое побочное явление.

Молоко, колбасу, водку с белорусской торговой маркой знают и покупают. А вот тракторы, например, тоже знают, но чтобы они шли нарасхват, надо очень постараться! Об этом говорят бизнесмены из других стран, которые хотели бы поставлять белорусские товары на своем рынке.

У предпринимателя из Словакии взяла интервью специальный корреспондент программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Яна Шипко, пользуясь случаем, ведь на этой неделе в Братиславе собиралась белорусско-словацкая комиссия по торгово-экономическому развитию. Бизнесмен и общественный деятель Йозеф Дольник ответил на вопросы нашей программы. И совершенно неожиданно придал разговору остроту, заявив, что вступление страны в Евросоюз считает ошибкой!

Пан Йозеф, добрый день. Как Вы познакомились с Беларусью и почему решили налаживать бизнес в нашей стране?

Йозеф Дольник:

Я познакомился очень-очень интересно. Мои друзья проживают в Беларуси, в Гомеле. Мы познакомились, когда вместе строили дома, жилые дома, трубопроводы газовые. Тогда были 1991-1993 годы. С тех пор у меня сердце очень близко к Беларуси. Я говорю «по душе наши люди», «по сердцу наши люди». Конечно, это исторически дано.

Что Вас интересует в Беларуси сегодня?

Йозеф Дольник:

Последние почти два года начал хорошо работать с «Бархимом». Это предприятие производит бытовую химию.

Разработали в Мозыре бизнес по поставке вашей соли, начал уже сертифицировать. Cегодня [налажены поставки] в Словакию австрийской соли. Я думаю, когда есть австрийская, может быть и белорусская, из Мозыря. Это раз.

Два. Мы готовим проекты в области строительства. Это инвестиции в славянский дом в Минске, в славянский дом в Гомеле. И уже предварительно были договоренности с мэром города Минска, с господином Ладутько, и с мэром города Гомеля.

Вы привезете белорусскую продукцию на рынок Евросоюза. А что взамен? Может быть, опыт ЕС нам пригодится?

Йозеф Дольник:

Ребята, вы не знаете, что такое Евросоюз! Когда придет Евросоюз к вам - хорошо, сегодня вы заработаете столько, сколько заработаете. Вы не думайте, что вы тут все станете богатыми. Придет Евросоюз, придут деньги, которых у вас нет, купит ваши предприятия, предприятия закроет и будет поставлять свои товары. Это не экономика, это антиэкономика! Поэтому я говорю: «надо медленно все подготовить и работать только так - сначала для своей продукции, после этого поставлять за рубеж». Вот и все.

Я скажу так, что всегда на Западе мне говорят: «Йозеф, ты нас не любишь». Я говорю им: «Ребята, (я серьезно, я это могу сказать) я вас не люблю». Что произошло в Словакии. Ну, хорошо, мы в Евросоюзе, мы в еврозоне. Но предприятия, которые здесь нормально работали до 1989 - 70-80% закрыты сегодня.

А почему закрыли?

Йозеф Дольник:

Ну, закрыли потому, что Запад выкупил, закрыли и поставляют свои товары. А тогда какая экономика, когда здесь мало производится? Тогда можно жить только в долг Евросоюзу.

Ну, хорошо, мы говорим, что у нас хорошо, экономика хорошая. Но когда безработные люди, как дальше? Есть несколько десятков, может быть, 100 человек, которые приватизировали, которые богатые. А другие где? Какой интерес? Поэтому я говорю, что всегда Правительство должно заниматься своими людьми, своими гражданами, надо реализовать свою продукцию дома и за рубежом. Вот все.

Это ведь тоже опыт. Вы считаете, что белорусам ему следует поучиться?

Йозеф Дольник:

Поучиться только в одном (просит выключить камеру - ред.). Я бы сделал по-другому. Надо было сделать Союз славян. Тогда бы было все нормально. Потому что это и по экономике, и по дружбе, и по духу было нормально. Капитал что делает? Он смотрит только на прибыль. Чем больше, тем лучше. Хороший продукт – нехороший продукт. Он смотрит на прибыль. Неинтересно!

Я сейчас говорю за себя только. Такое мое мнение было и раньше. Все говорят, что я не прав, но я бы в Евросоюз не пошел. Как страна. До сегодняшнего дня Швейцария в Евросоюзе? Нет. Есть другие страны, которых нет. Когда хотите экономику [построить], надо постараться сидеть дома. Как в семье, надо контролировать деньги, заработанные деньги использовать, после этого все есть: город, предприятия.

Вот Беларусь не спешит в Евросоюз и Запад критикует нашу страну. Думаете, за это?

Йозеф Дольник:

Ваш шеф, батька, как говорим, многие его критикуют, конечно. Евросоюз всегда будет критиковать. Когда границы отрокет, приватизацию, закроет предприятия, будет самый лучший президент республики! Батька - у вас, я не знаю, когда у нас будет такой человек. Пока этого не сделает, постоянно будет критика. Вот и все. Поэтому я думаю, надо, чтобы ближе сомкнулись, это уже очень политически сложно сказать, соедились все славянские народы. Их достаточно.

И все-таки какие белорусские товары лично Вам больше всего нравятся, и, может быть, можно чем-то еще заинтересовать словаков? Или мы вообще что-то неправильно продаем?

Йозеф Дольник:

У вас хорошая водка! Это могу сказать. У вас есть, что вы не до конца доработавыете свой бизнес, тракторы, например. Я уверен и видел: они хорошие. Технически они хорошие, механики там больше, чем электроники. Это очень хорошо! Попроще можно сделать ремонт. Например, словацкие фермеры больше покупают John Deere. Я всегда говорю: «Я вас не понимаю!». Но, знаешь, здесь ваши не имеют сервиса, запчастями не могут обеспечить, а John Deere может.

Но цена вообще другая. Может быть, John Deere в три раза дороже вашего трактора. А ваши по рекламе, по маркетингу это недооценивают.

Я поэтому хочу договориться сейчас, когда буду на «Амкодоре», чтобы они вошли на рынок. Это надо все обеспечить аккуратно. Потому что сейчас философия такая, которая что на Западе, что на Востоке – производство все плохое, некачественное. Это неправильно.