Сотни тонн оборудования для будущей белорусской АЭС плывут по реке на рудовозах

Новости Беларуси. Курс - на Островецкую АЭС! Первые технологические узлы строящейся Белорусской станции прошли таможенное оформление. Оборудование для первого энергоблока, которое будет обеспечивать безопасность будущей станции, в эти минуты движется по белорусским рекам. Караван из четырёх буксиров и четырёх рудовозов плывет вверх по Днепру и Березине. В транспортной операции принял участие и корреспондент СТВ Александр Добриян.

На борту четырёх рудовозов разместилось порядка 750 тонн высокотехнологичного оборудования для будущей белорусской атомной электростанции. Помимо внушительного веса груз обладает ещё и серьёзными габаритами. Переместить его наземным транспортом было бы проблематично, поэтому водный путь в этом случае объективная необходимость.

Из российского Волгодонска в Украинский Херсон, по Дону, морю а оттуда вверх по Днепру до Киева - почти две с половиной тысячи километров. Однако, самый сложный с точки зрения навигации участок - по неглубоким белорусским рекам.

За прохождение каравана по извилистым Днепру и Березине отвечает Виктор Полховский. Каждый перекат и отмель отмечены в специальном журнале. Глубина местами сейчас не больше метра.

На доставке груза национального значения задействованы лучшие из лучших. Команды сразу трёх портов: Бобруйска, Речицы и Гомеля.

К приёму груза подготовились и эксплуатационные службы. Реки ещё раз проверили на безопасность. Где нужно, углубили фарватер.

Все участники транспортной операции осознают её важность. Использование ловушки позволит даже при самой экстренной ситуации не допустить опасной утечки радиоактивных элементов за пределы корпуса устройства.

Транспортировку могут осложнить осенние туманы и первые снегопады. Однако, пока операция идёт по запланированному графику. Конечный пункт водной части маршрута - деревня Светлица Березинского района, там для приёма спецгруза уже возведён причал тяжеловесов. От реки до Островецкой площадки многотонную установку планируется перемещать автомобильным транспортом с использованием мощных тягачей и специальной платформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Полховский, главный специалист по безопасности судодвижения белорусского речного пароходства:

Тут нормально. Пока глубина позволяет этот караван по глубинам безопасно провести. Крутые повороты, но это профессия, профессия такая.

Игорь Беспалов (капитан-механик буксира порта «Речица»):

Ответственный груз, надо идти друг за дружкой. Не все суда именно этот участок знают. Кто-то, например, свой, по которому ходили. И вот, друг друга, как бы, дополняем.

Валерий Барковский, капитан-механик Днепро-Березинского предприятия водных путей:

Были проведены мероприятия по очистке судового хода на реке Березина, так как постоянно река меняет свой судовой ход, падают деревья.

Александр Апацкий, заместитель директора РУП «Белнипиэнергопром»:

Данный реактор относится к наиболее безопасным реакторам, которые в настоящее время производятся в мире. Ловушка является обязательным элементом данного проекта. Это, естественно, удовольствие недешёвое, но здоровье людей, охрана окружающей среды - это первостепенное значение имеет, это принципиальный вопрос, и Беларусь всё делает в этом направлении.