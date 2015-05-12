Новости Беларуси. Крупнейший в Европе смотр новых технологий пройдет в ближайшие дни в Минске. 12 мая в Минске открылся Белорусский промышленный форум. По традиции он соберет под одной крышей несколько сотен участников, в том числе и зарубежных. В 2015 году его главной целью станет демонстрация экспортного потенциала государств Евразийского экономического союза.

Евразийский экономический союз на территории Беларуси, России и Казахстана начал свою работу с января 2015 года. Днем позже жить по-новому начала Армения, а 8 мая к договору ЕАЭС присоединился и Кыргызстан. Вопросы свободного перемещения капитала, рабочей силы, товаров и услуг наиболее остро сегодня стоят в промышленной сфере стран-участниц ЕАЭС.

Павел Утюпин, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Будут обсуждаться вопросы именно промышленной политики, выработке совместных решений на увеличение кооперации между субъектами хозяйствования наших стран — с одной стороны. А с другой стороны, должны создаваться равные единые условия на этом рынке.

О том, как сыграет политический ход на экономику, уже сегодня говорят не только эксперты, но и производители. Конкурировать легче тем, кто вовремя перевооружился технически. Возможности новых интеграционных реалий уже можно оценить. Стало не только проще, но и выгоднее.

Игорь Лапицкий, представитель компании по производству отопительного оборудования:

Ведутся переговоры о поставке в Республику Казахстан, Узбекистан. Востребованное оборудование, которое стараемся производить по современным технологиям.

Их кирпичи сегодня без преувеличения практически во всех зданиях Минска. Обеспечив отечественный рынок, крупнейшее в Беларуси предприятие по производству стройматериалов, сегодня вполне успешно осваивает горизонты всей евразийской пятерки.

Виталий Галиев, председатель компании по производству стройматериалов:

Наша продукция стала более конкурентоспособной в связи с тем, что нету таможни, кирпич проходит намного проще и быстрее.

На пути интеграции в рамках ЕАЭС хорошим подспорьем для отечественных предприятий станет Белорусский фонд финансовой поддержки. Поддержат не только реально, но и виртуально, чтобы охватить шире аудиторию. На электронной площадке малые предприятия смогут прорекламировать свои услуги и найти в лице более крупных компаний своих партнеров по бизнесу.

Дмитрий Евменчик, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Форма вот этого промышленного аутсорсинга заключается в том, чтобы дать возможность малому бизнесу производить эти небольшие детали для конкретного типа размера, по конкретному СТБ для наших крупных производителей.

Белорусские предприятия уже успели оценить упрощение таможенной системы на пространстве ЕАЭС. В ближайшей перспективе — создание совместных предприятий и выработка единой промышленной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.