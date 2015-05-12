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Семь резидентов китайско-белорусского индустриального парка «Большой камень» получили свидетельства о регистрации

12 мая 2015 14:48
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Новости Беларуси. Семь резидентов китайско-белорусского индустриального парка «Большой камень» получили свидетельства о регистрации. Это первые компании, которые официально начали работу в крупнейшем межгосударственном проекте. По оценкам экспертов, он привлечет в страну около 30 миллиардов долларов инвестиций. На торжественной церемонии присутствовали лидеры двух государств. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин поставили подписи на плане развития индустриального парка.

И еще 14 компаний заявили о готовности работать в индустриальном парке. В результате под Смолевичами будет создана европейская платформа «Нового Шелкового пути». На белорусской площадке уже развернулись строительные работы, а резиденты работают над проектами будущих производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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