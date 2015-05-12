Александр Лукашенко и Си Цзиньпин посетили Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»

Новости Беларуси. Глава Китая Си Цзиньпин завершил государственный визит в Беларусь. В Национальном аэропорту «Минск» Александр Лукашенко лично проводил высокого гостя. А вот заключительным пунктом визита председателя КНР стала площадка белорусского-китайского индустриального парка. Семь его резидентов получили 12 мая свидетельства о регистрации. Вдвое больше заявили о готовности здесь работать. Сегодня «Великий камень» — самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из Поднебесной. И в то же время самый крупный китайский индустриальный парк в Европе.

Всего 25 километров от Минска. В будущем именно эта площадка станет центром размещения высокотехнологичных предприятий и производств «завтрашнего дня». Китайско-белорусский индустриальный парк — это европейская платформа «Нового шелкового пути» и одна из самых амбициозных китайских инициатив последних лет.

Анастасия Иванникова, СТВ:

120 тысяч работающих и 30 лет на строительство парка. Прообразом «Великого камня» стал китайско-сингапурский индустриальный парк в Сучжоу. Белорусская зона концентрации высокотехнологичных и экспортно-ориентированных производств располагаться будет на территории Смолевичского района. По прогнозам экспертов, проект поможет заработать на экспорте до 50 миллиардов долларов в год.

Великий камень белорусско-китайского сотрудничества и дружбы народов. Это так Адзин Цень трактует название масштабного проекта. Шесть лет назад переехала из Поднебесной в Синеокую и даже успела подобрать к родному имени славянский аналог — Ирина. Сегодня девушка одна из тех, кто воплощает в жизнь всё то, что когда-то было спроектировано лишь на бумаге. Вместе со своими коллегами. Всего в нашу страну приехало 120 человек. Из родного Китая привезли даже личного повара. Как-никак строительство только набирает обороты.

Тан Хао, специалист структурного подразделения ОАО «Китайская корпорация инжиниринга»:

Это только начало. Надеюсь, что наши проекты будут успешны. Здесь будут объекты высокотехнологические, экологические.

Оценить ход реализации проекта приехали сразу два лидера — Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. А это, несомненно, подтверждает — интерес к сотрудничеству у Беларуси и Китая есть. Уже третий день председатель КНР в Беларуси. До этого Си Цзиньпин приезжал в Минск пять лет назад. Но тогда ещё в качестве второго лица в государстве.

За три дня визита о двустороннем сотрудничестве говорили немало. И, несомненно, продуктивно. В белорусской столице подписано более 50 соглашений. Беларуси китайская сторона предоставила два значимых кредита, выделены средства и на реализацию социальных проектов. Тем не менее не раз подчёркивалось: «Великий камень» — самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР. И самый крупный китайский индустриальный парк в Европе.

Первые резиденты Китайско-белорусского индустриального парка получили 12 мая свидетельства о регистрации. В присутствии лидеров Беларуси и КНР.

Шесть китайских компаний и одна белорусская. Именно такой состав первой группы компаний-резидентов. Среди партнёров из Поднебесной большинство — представители сферы высоких технологий. Кстати, известны сегодня стали и претенденты. Еще 14 компаний заявили о готовности стать частью масштабного межгосударственного проекта. Свои подписи на плане развития индустриального парка поставили Александр Лукашенко и Си Цзиньпин.

Событие историческое. И для двух стран, и, конечно, для самого масштабного проекта «Великий камень». Поможет привлечь внимание потенциальных резидентов, — уверен заместитель гендиректора компании-заказчика строительства Кирилл Коротеев. Первые инвесторы уже совсем скоро приступят к проектированию, а далее и строительству своих объектов. Привлекать нужно и новые компании. Во многом здесь помогают министерства, агентства по инвестициям и многочисленные форумы. Сегодня начата новая страница сотрудничества.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора Китайско-белорусского совместного ЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Мы сегодня не просто начали строить, подписались под рядом крупных проектов на несколько сотен миллионов долларов.

Компании-лидеры в области электроники, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения, биотехнологий — это в перспективе. А сейчас стоит задача придать мощный импульс развитию парка, чтобы как можно раньше превратить его в региональную инновационную площадку.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Будет инженерно-транспортная инфраструктура, будут улицы, дороги, будут сети. И уже сегодня мы предоставляем технические условия для подключения к наружным инженерным сетям всех объектов – промышленных, производственных, административных, которые здесь должны быть в соответствии с генеральным планом.

Жэнь Хуньбин, председатель правления корпорации «Sinomach»:

Парк «Великий камень» поддерживают и китайский лидер президент Си Цзиньпин, и президент Беларуси. Я думаю, это очень важный проект для наших двух стран. И успешное функционирование данного парка принесет выгоду и пользу обеим сторонам. Для Беларуси «Великий камень» выступит важным фактором экономического роста. И парк сможет привлечь еще больше китайских компаний к сотрудничеству с Беларусью. Конечно, нам предстоит много поработать, но тесное взаимодействие двух стран поможет преодолеть любые сложности.

Кстати, Китайско-белорусский индустриальный парк стал последним пунктом насыщенной программы государственного визита. В аэропорту Си Цзинпина Александр Лукашенко провожал лично. Лидеры двух государств ещё долго общались у трапа самолёта. Всё это ещё одно подтверждение — переговоры прошли успешно. Уже совсем скоро эти кадры станут историей, а визит — новой страницей двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.