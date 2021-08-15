«10-15% мы бы могли нарастить». Как развивается лёгкая промышленность Беларуси в условиях санкций?

Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях. «Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх, политический обозреватель:

Не за горами 1 сентября, и родители готовят своих детей к школьному сезону. Что приготовили белорусские производители, какие новинки? И сегодня я не зря пришла со своей дочкой. Может быть, мы ей что-нибудь подберем. В 2021 году наши предприятия подготовили почти 800 тысяч единиц верхних изделий

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Подберем, да. Начинают готовиться к школьному сезону практически с января. В 2021 году наши предприятия подготовили к школьным ярмаркам, базарам, продажам практически 800 тысяч единиц только изделий верхних и порядка 200 тысяч обуви. Конечно, была еще и галантерейная продукция в виде рюкзаков, сумок, портфелей и так далее. Традиционно одежда для девочек представляет собой платья, сарафаны, комплекты брючные. Это комплект сарафана из трикотажного и текстильного полотна (ткань, кстати, нашего «Камволя»). Очень стильно – клетка, в принципе достаточно спокойных цветов.

Юлия Артюх:

Это сейчас изюминка?

Татьяна Лугина:

Да. Что хочу отметить, видите, мы старались перенести силуэтные формы, которые модны сегодня в обычной одежде и у взрослых, и у детей, и в детскую школьную форму. Юлия Артюх:

Предусмотрели все просто. Татьяна Лугина:

Да, предусмотрели. И я хочу сказать, сарафаны не только в синем – и бордовая клетка есть.

Юлия Артюх:

Изюминка? Татьяна Лугина:

Да. Это для тех деток или родителей, которые не боятся цветовых решений. Представлена широкая линейка для спорта, для уроков физкультуры. Белорусская легкая промышленность представила ряд спортивных костюмов для уроков физкультуры. Все они имеют яркую расцветку, которая позволит быть в моде и радовать глаз. Конечно же, какая школа без рюкзака? Юлия Артюх:

Это все наше белорусское производство? Татьяна Лугина:

Это все наше белорусское производство.

Татьяна Лугина:

Этот хочешь рюкзак. Замечательно. Юлия Артюх:

А почему?

– Он красивый. Юлия Артюх:

Красивый, нравится, да?

– Да.

Юлия Артюх:

Все, придется брать.

Любой товар для детей белорусского производителя качественный, выполнен в соответствии с нормами Татьяна Лугина:

22 тысячи мы выпустили ранцев и рюкзаков в этом году, представлены. Буквально срез на этой неделе – рюкзаки практически все проданы. Мы уверены, что и одежда, и обувь, и вообще любой товар для детей белорусского производителя качественный, выполнен в соответствии со всеми требованиями и нормами стандартов. Юлия Артюх:

Да, по качеству мы не сомневаемся. Но теперь небольшой эксперимент: из предложенных вами «луков» мы сейчас спросим. Алиса, тебе что-нибудь нравится, мы пойдем что-нибудь примерять? Мы же не зря сюда пришли?

– Да. Юлия Артюх:

Покажи, что тебе нравится?

– Все понравилось. Татьяна Лугина:

Все понравилось, будешь все примерять. Юлия Артюх:

Отлично, идем тогда на примерку.

Юлия Артюх:

Как тебе, красиво? Тебе нравится?

– Да.

Юлия Артюх:

Татьяна Алексеевна, об ассортименте для младших школьников мы поговорили. Очень прекрасные коллекции представлены. Действительно огромный выбор. Это я говорю как мама троих детей. Но хотелось бы заострить внимание, что же предложено для старшеклассников? И затронуть такой очень важный для многих семей вопрос – ценовой. Говорят, что можно одеть старшеклассника от 350 рублей, так ли это? Если так, то не сказывается ли это на качестве?

Цены абсолютно приемлемые Татьяна Лугина:

Если говорить уже о подростках, я вам сейчас продемонстрирую ряд «луков», которые можно предложить для девочки-подростка. Например, если посмотреть на этот комплект, который представляет модные зауженные брючки, их можно предложить с этой удлиненной жилеткой, с этой блузкой, будет достаточно симпатично и современно смотреться. Что касательно цены, например, этот комплект сегодня, если его весь оценить, стоит 170 рублей. Достаточно приемлемые цены. Причем по качеству, вы сами видите качество швов, качество отделки, обработки, качество исполнения. Никак не отражается в скидочные дни, что если мы предлагаем скидки, то, например, качество не соответствующее. Все, как говорится, по ГОСТам по ОСТам. Я могу предложить и такой комплект. Он, насколько я понимаю, сегодня стоит 125 рублей. А если день скидок... Юлия Артюх:

За две вещи?

Татьяна Лугина:

Да, за две вещи. То есть абсолютно приемлемая цена. И, опять же, повторюсь, ткани все выполнены из натурального состава, то есть это хлопковая блузка и с содержанием шерсти брюки с полиэфиром. «Сегодня у нас практически все ткани изготавливаются из импортного сырья» Юлия Артюх:

Вопрос по сырью. Это импортное или отечественное сырье? Татьяна Лугина:

Сегодня у нас практически все ткани изготавливаются из импортного сырья, потому что мы все понимаем, что ни хлопок не растет у нас в стране, ни шерсти нет того качества, которое необходимо, чтобы мы использовали на наших предприятиях. Но тем не менее все ткани выполнены, по крайней мере тех моделей, которые мы видели, на предприятиях текстильных, которые входят в структуру концерна «Беллегпром». Это известный наш «Камвольный комбинат», кое-какие ткани из «Моготекса» используются (могилевский) и хлопок используется барановичской хлопчатобумажной фабрики «Блакіт». Юлия Артюх:

В условиях санкционного давления, раз сырье все-таки больше импортное, случилось ли с какими-то трудностями столкнуться? О работе в условиях санкционного давления: «У нас не было проблем с поставками» Татьяна Лугина:

Что касается именно сырья в части волокнистого состава, такого как хлопок, шерсть, то, в общем-то, у нас не было проблем с поставками, потому что хлопок из среднеазиатских регионов. Мы закупаем, в основном, в Узбекистане, Киргизстане, немножко в Казахстане, индийский, турецкий хлопок. Что касается химии (красители, мягчители, специальные растворы для нанесения аппретирования ткани), в этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии Швейцарии и Германии. Юлия Артюх:

Как решили их?

Татьяна Лугина:

На протяжении последних лет ведется работа достаточно системная на предприятиях легкой промышленности по замещению рецептов и рецептуры с использованием химических препаратов и тех техрежимов, которые были выстроены годами за счет поставки именно европейской химии и красителей и компонентов на среднеазиатский регион. И ряд предприятий успешно с ними справляется. Уже порядка 30-40 % за два года мы нашли поставщиков химии из Турции и Индии. Да, до конца мы еще не заместили, это не такой быстрый вопрос. Это реально работа, которую необходимо делать, если мы хотим, чтобы предприятия работали. Юлия Артюх:

Эти все прекрасные вещи производятся не только на внутренний рынок, но и для реализации за рубеж. Как там обстоят дела? Где-то 10-15 % мы могли бы нарастить на Европейский союз Татьяна Лугина:

Некоторые наши предприятия испытали на себе некоторые сложности выхода на европейский или американский рынки. Это наши крупные предприятия – Оршанский льнокомбинат и барановичская хлопчатобумажная фабрика. Оршанский льнокомбинат, в принципе, 33-34 % ежегодно отгружал продукции в структуре своей производственной программы на европейский рынок, порядка 18 % ежегодно допандемийного периода – это был рынок Америки. Я не могу сказать, что мы уже так ощущаем, но если по оценке экспорта, то, может быть, еще где-то 10-15 % мы бы могли нарастить при сегодняшней работе на Европейский союз. Юлия Артюх:

Вы затронули льнопроизводство. Говорят, что из-за непогоды может быть недополучение качественного сырья.