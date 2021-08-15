Замминистра сельского хозяйства об уборочной-2021: «Мы уже реализовали продукции на 3 миллиарда долларов»

Новости Беларуси. Хорошие результаты в 2021 году у аграриев. И хоть мы по общему намолоту пока отстаем от прошлогодних цифр, у нас нет места пессимизму, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будет и урожай, будет и каравай, будет и возможность продать излишки за рубеж. Обо всем по порядку поговорим с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Владимиром Гаркуном. Евгений Поболовец, СТВ:

Белорусские аграрии уже намолотили более 5 миллионов тонн зерновых. Если в начале кампании, мы смотрели, мы опережали по темпам результаты прошлого года, то сейчас наблюдается небольшое отставание. Ваши прогнозы на итоговую цифру урожая, на какую цифру выйдем? «Мы будем и с хлебом, и с мясом, и с молоком»

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По итоговой цифре урожая мы можем говорить о зерновых колосовых, потому что у нас еще впереди уборка кукурузы на зерно. По колосовым зерновым мы получим около 7 миллионов тонн зерна. Соответственно, у нас еще остается 20 % уборки так называемых ранних зерновых, еще гречиха и просо на подходе. Если говорить о полной уборке урожая, намолоте зерна, во всех категориях мы ожидаем около 9 миллионов тонн зерна. Это и колосовые, и кукуруза, и фермерские хозяйства. Хочу сказать, что погодные условия нам тоже помогают. Те дожди, которые прошли, не принесли нам больших проблем. Данного объема зерна нам достаточно, чтобы обеспечить продовольствием страну, миллион зерна пойдет, иметь семенной фонд, около 840 тысяч тонн, обеспечить промышленность – это пиво, спирт, 150 на пиво, 260 на спирт – и иметь обеспечение общественного поголовья фуражом, где около 5 миллионов уйдет на фураж уже с этого года. На первое число у нас было 560 тысяч тонн зерна еще переходящего фонда, который восполнится, плюс 480 тысяч тонн мы будем иметь шротов с рапса и 100 тысяч свекловичного жома, что позволит нам полностью обеспечить заготовки объемистого корма нашего общественного поголовья. Я думаю, что мы будем и с хлебом, и с мясом, и с молоком. И мы будем не только обеспеченные, но будем еще иметь и экспортный потенциал мясомолочной продукции. Евгений Поболовец:

На совещании у Президента поднималась эта тема. Я понимаю, что в целом уборочная кампания организована хорошо, но есть какие-то проблемы на местах, как и всегда, как и везде. Как на эту ситуацию в ежедневном режиме реагирует министерство, какие меры принимаются и что мы делаем, чтобы снизить этот фактор? «В последние годы отработана система обеспечения топлива»

Владимир Гракун:

Зерноуборочная техника, как и сушильное хозяйство, – до начала уборочных работ было подготовлено, согласно требованиям, до 95 % готовности. Да, немножко ниже был процент по Витебской области, но в ходе уборочной страды мы практически придерживаемся этих процентов, хотя не секрет, что техника ломается. Ежедневно Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности и с заводами-производителями сельскохозяйственной техники, комитетами по сельскому хозяйству облисполкомов проводит совещание, где рассматриваются все вопросы. В случае нерешения проблемных вопросов выезжают группы, оказывается помощь, чтобы техника быстро вошла в строй. В последние годы отработана система обеспечения топлива, то есть из-за топлива у нас работа не останавливается. Евгений Поболовец:

Собрать урожай – это полдела. Вторая половина дела – его сохранить и довести до конечного потребителя. Все ли у нас в порядке с сушильными комплексами, комплексами хранения зерна? В этом году зерно как никогда сухое – не требует дополнительной сушки

Владимир Гракун:

Сохранность начинается даже не с сушильного комплекса, а именно с самого поля. При уборке зерновых созданы группы, но самое главное – сами механизаторы проверяют свою технику, свой комбайн на герметичность, чтобы не допустить потерь. По поручению главы государства, Комитет госконтроля совместно с Министерством сельского хозяйства – группы выезжали, мониторили, и практически не было существенных нарушений, что где-то были допущены сверхнормативные потери. По этому году хотелось бы отметить то, что со слов агрономов, которые работают на полях, отмечается, что зерно как никогда идет сухое, то есть не требует дополнительной сушки. Есть 10-12 %, стандарт у нас 14 % влажности. Его дочищают, и оно готово для хранения. На что влияют цифры по намолоту?

Евгений Поболовец:

Еще один момент, на который обращал внимание глава государства, – в мире растет спрос на продовольствие, мы обязаны этим воспользоваться. Давайте поясним для неподготовленного зрителя. Сухие цифры по намолоту, вы назвали 7-9 миллионов. На что они влияют на самом деле? Владимир Гракун:

Мы не ориентированы торговать зерном. У нас хорошо развито животноводство, и мы это зерно, проведя через желудок животных, получаем добавленную прибавку. То есть на реализации сыров мы имеем в три раза больше выручки, чем от продажи самого зерна. Первое полугодие 2021 года – мы уже реализовали сельхозпродукции на 3 миллиарда долларов. Реализовано сельхозпродукции на 110 % больше, чем в прошлом году