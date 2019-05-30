С модернизацией предприятий Светлогорска ознакомился председатель КГК Леонид Анфимов

Новости Беларуси. Белорусские химики впервые приступили к выпуску отечественных мембран для строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импортозамещающее производство налажено в Светлогорске. Мощность линии 10 тысяч тонн в год полностью обеспечит потребности белорусского рынка. С итогами реализации инвестиционных проектов ознакомился председатель Комитета госконтроля. В 2019 году светлогорские химики фактически удвоили выпуск нетканых материалов. Новую линию стоимостью 8 миллионов долларов запустили в апреле.

Александр Добриян, СТВ:

Собственно говоря, новый нетканый материал это не что иное, как качественная вариация на тему давно известного и хорошо зарекомендовавшего себя бренда белорусских химиков – спанбонда. Однако этот материал гораздо более прочный и плотный. Повышенные физико-механические свойства обусловлены сферой применения.

Это основа для пароизоляционных мембран широко применяемых в строительстве. До сих пор позиция на белорусском рынке закрывалась исключительно импортом.

Валерий Юденко, директор завода искусственного волокна ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Это кровельная мембрана. После нанесения клея и мягкой мембраны используется под кровлей, под металлочерепицей.

Новая линия дополнительно даст предприятию порядка миллиона долларов прибыли в год. Причём до 85% продукции отправится на экспорт. На модернизацию здесь смотрят как на непрерывный процесс, шаг за шагом реализуя намеченную программу развития производства.

Василий Костюкевич, генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»::

В этом году мы ввели две установки, которые позволили нам расширить ассортимент. Фактически удвоили мощность, производство нетканых материалов спанбел.

В планах химиков наладить выпуск абсолютно нового нетканого материала на основе целлюлозы. Сырьё планируют брать у соседей. Завод белёной сульфатной целлюлозы стоимостью в 770 миллионов долларов в Светлогорске должен был заработать ещё в 2015-ом, но этого не случилось до сих пор. Из-за возникших разногласий с генеральным подрядчиком – китайской корпорацией САМСЕ – белорусы завершают проект фактически своими силами.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Я не хочу взваливать всю ответственность только на белорусскую сторону. Но изначально нужно очень внимательно относиться к выбору подрядчика и инжиниринговых компаний. У нас не было бы такого, как здесь произошло. Представляете, сколько мы потеряли, пока занимались разрешением различных спорных вопросов. Если б запустили в 2015-ом году, уже давно окупили дополнительные затраты.

До конца года завод белёной целлюлозы заработает на полную мощность. К сожалению, таких оптимистичных прогнозов нет ещё по крайней мере для двух крупных инвестпроектов.