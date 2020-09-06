Как очистить духовку от любых загрязнений? Эти 5 простых способов помогут каждой хозяйке

Смочите нашатырным спиртом стенки духовки и оставьте на ночь. Утром жир легко смоется моющим средством.

Каждая хозяйка в духовке может приготовить много различных блюд, после которых появляются жирные пятна. От этих загрязнений очень сложно избавиться, однако не все знают, что можно очистить духовку и обычными подручными средствами. Эти 5 простых способов помогут вам быстро очистить вашу духовку.

Это один из самых простых способов, потому что для него вам понадобятся только вода и средство для мытья посуды. Для этого вам нужно набрать в противень немного воды, капнуть средство для мытья посуды, нагреть духовку до 150 градусов и оставить на полчаса. Благодаря образовавшемуся пару можно будет легко избавиться от жирового слоя.

Способ 3. Уксус

В борьбе с загрязнениями поможет укус. Им нужно смочить стенки дверцы духовки, оставить на 2-3 часа, после чего смыть грязь.

Способ 4. Разрыхлитель для теста

Чтобы удалить жирные пятна, нужно смочить поверхность и насыпать разрыхлитель для теста. Через пару часов жир соберется в легкоудаляемые комочки.