Организовываем рабочее пространство в доме правильно. Что нужно знать?
Часто берете работу на дом? Создайте в своем гнездышке домашний офис. Как организовать его правильно, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Нужно понять, для чего именно нужен кабинет, есть ли в этом насущная необходимость, работает ли человек в этом кабинете, либо это для него какая-то имиджевая ситуация, куда он приглашает своих партнеров и гостей. В любом случае нужно придерживаться правил композиции и эргономики.
Нужно учитывать, что все необходимые для работы вещи должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Удобно то, что все важные документы спрятаны, поэтому кажется, что всегда идеальный порядок.
Нужно также расположить в кабинете камин, он сгладит рабочую атмосферу и сделает кабинет более уютным.
Мария Кронда, корреспондент:
В каком стиле лучше оформить рабочий кабинет?
Мария Голденберг:
Все зависит от общей стилистики дома. Но кабинет может быть выполнен, если это мужской кабинет, более брутально, а если женский – более воздушно.
Мария Кронда:
В чем выражается брутальность?
Мария Голденберг:
Это могут быть какие-то более сложные глубокие цвета земляные и, возможно, фактура, например, кожа.
Мария Кронда:
От каких оттенков стоит отказаться, чтобы оставаться на рабочей волне?
Мария Голденберг:
От ярких, вызывающих и кричащих. Например, психологи утверждают, что голубоватые, зеленые тона помогают человеку сосредоточиться. Но я всегда останавливаюсь на каких-то природных тонах: светлых, коричневатых, кофейных.
При работе за ноутбуком важно учитывать, что его лучше располагать подальше от солнечных лучей, поэтому такой вариант размещения рабочей зоны идеален. Учитывая то, что рабочая зона находится поодаль от окна, то удачным решением было бы расположить здесь еще подсветку.
Помимо основного освещения нужно использовать грамотно подобранное освещение над рабочей зоной. Для этого нужно выбирать лампочки белого теплого цвета, чтобы не уставали глаза.
Мария Кронда:
Если у нас нет отдельной комнаты, то какую часть квартиры мы можем отвести под рабочую зону?
Мария Голденберг:
Лучше всего если это будет какая-то освещенная часть квартиры. Я думаю, что лучше располагать рабочее место поближе к окну, возможно, его стоит немного зонировать и отделить от общей зоны какими-то либо полками с книгами, либо, возможно, даже какой-то ширмой.