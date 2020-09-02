Организовываем рабочее пространство в доме правильно. Что нужно знать?

Часто берете работу на дом? Создайте в своем гнездышке домашний офис. Как организовать его правильно, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:

Нужно понять, для чего именно нужен кабинет, есть ли в этом насущная необходимость, работает ли человек в этом кабинете, либо это для него какая-то имиджевая ситуация, куда он приглашает своих партнеров и гостей. В любом случае нужно придерживаться правил композиции и эргономики.

Нужно учитывать, что все необходимые для работы вещи должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Удобно то, что все важные документы спрятаны, поэтому кажется, что всегда идеальный порядок.

Нужно также расположить в кабинете камин, он сгладит рабочую атмосферу и сделает кабинет более уютным.