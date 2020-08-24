Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ

Наталья Гайдукевич, декоратор:

Сегодня в нашу переделку попала обычная деревянная ваза, которую мы задекорируем под состаренный металл. Нам понадобятся: ваза, кисти, глина, силиконовый молд, краска, мебельный воск, присыпка и пигменты.

Предварительно я очистила вазу от загрязнений и обезжирила ее. Сейчас мы сделаем молды для того, чтобы украсить нашу вазу.

Я подготовила четыре молда и сейчас с помощью клея мы приклеим их на нашу вазу.

Мы приклеили молды, вот такая у нас получилась красотка-ваза. Сейчас приступаем к покраске, я буду красить акриловой краской.

Мы прокрасили всю вазу в такой серый цвет и сейчас отправляем ее на просушку.

Наша ваза просохла, теперь натираем ее мебельным воском.

Сейчас начинается магия. У меня есть детская присыпка и пигменты. И этим всем мы будем сейчас очень обильно присыпать вазу поверх воска.

Вот такая красота у нас с вами сегодня получилась.