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Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ

24 августа 2020 10:31
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Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попала обычная деревянная ваза, которую мы задекорируем под состаренный металл. Нам понадобятся: ваза, кисти, глина, силиконовый молд, краска, мебельный воск, присыпка и пигменты.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -1

Предварительно я очистила вазу от загрязнений и обезжирила ее. Сейчас мы сделаем молды для того, чтобы украсить нашу вазу.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -4

Я подготовила четыре молда и сейчас с помощью клея мы приклеим их на нашу вазу.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -7

Мы приклеили молды, вот такая у нас получилась красотка-ваза. Сейчас приступаем к покраске, я буду красить акриловой краской.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -10

Мы прокрасили всю вазу в такой серый цвет и сейчас отправляем ее на просушку.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -13

Наша ваза просохла, теперь натираем ее мебельным воском.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -16

Сейчас начинается магия. У меня есть детская присыпка и пигменты. И этим всем мы будем сейчас очень обильно присыпать вазу поверх воска.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -19

Вот такая красота у нас с вами сегодня получилась.

Как превратить обычную вазу в старинную? Вот простой способ -22

Ловкость рук и никакого волшебства. Удачных вам переделок!

# Декоративное искусство # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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