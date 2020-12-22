Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора

Елена Дежинская, декоратор интерьера:

Сегодня мы будем делать композицию для стола. Для этого нам понадобятся: игрушки, у нас есть декоративные снежинки, шишки и наш нобилис, из которого мы будем делать композицию.

И основной материал – это флористическая губка. Мы уже предварительно ее замочили в воде и сделали для нее подставочку.

Начнем с ели, мы уже предварительно подготовили ее. Мы взяли нобилис, можно взять любую ель, предварительно срезали секатором и сейчас мы будем делать основу. Я всегда начинаю с боковых частей.

Дальше выбираем веточки примерно такого же размера и выстраиваем форму. Она должна получиться такой вытянутой.

Здесь мы уже выходим в диагональ, выстраиваем наши веточки, чтобы задать полукруглую форму. Можно изначально продумать и сделать эту композицию со свечами. Просто купить одну свечу и изначально ее просто поставить сюда наверх, немножко утопить в губке.

Мария Кронда:

Чем еще можно украсить праздничный стол? Елена Дежинская:

Можно уделить внимание сервировке, сейчас большой выбор красивой посуды в магазинах, либо можно просто самостоятельно взять даже старинную посуду от бабушки и где-то разукрасить вместе со своими детьми. Основная часть работы у нас уже выполнена. Сейчас мы приступим к оформлению игрушками.

Сейчас в трендах новогоднего дизайна, когда шарики не таким правильным образом кладутся в композицию, а они могут идти и в диагональ, и сбоку может быть крепление.

Распределяем игрушки и шишки по нашей композиции. Потом прикрепляем снежинки и распределяем листочки.