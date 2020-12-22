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Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора

22 декабря 2020 10:48
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Елена Дежинская, декоратор интерьера:
Сегодня мы будем делать композицию для стола. Для этого нам понадобятся: игрушки, у нас есть декоративные снежинки, шишки и наш нобилис, из которого мы будем делать композицию.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-1

И основной материал – это флористическая губка. Мы уже предварительно ее замочили в воде и сделали для нее подставочку.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-4

Начнем с ели, мы уже предварительно подготовили ее. Мы взяли нобилис, можно взять любую ель, предварительно срезали секатором и сейчас мы будем делать основу. Я всегда начинаю с боковых частей.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-7

Дальше выбираем веточки примерно такого же размера и выстраиваем форму. Она должна получиться такой вытянутой.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-10

Здесь мы уже выходим в диагональ, выстраиваем наши веточки, чтобы задать полукруглую форму.

Можно изначально продумать и сделать эту композицию со свечами. Просто купить одну свечу и изначально ее просто поставить сюда наверх, немножко утопить в губке.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-13

Мария Кронда:
Чем еще можно украсить праздничный стол?

Елена Дежинская:
Можно уделить внимание сервировке, сейчас большой выбор красивой посуды в магазинах, либо можно просто самостоятельно взять даже старинную посуду от бабушки и где-то разукрасить вместе со своими детьми.

Основная часть работы у нас уже выполнена. Сейчас мы приступим к оформлению игрушками.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-16

Сейчас в трендах новогоднего дизайна, когда шарики не таким правильным образом кладутся в композицию, а они могут идти и в диагональ, и сбоку может быть крепление.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-19

Распределяем игрушки и шишки по нашей композиции. Потом прикрепляем снежинки и распределяем листочки.

Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора-22

Главный акцент новогоднего стола готов. 

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Мария Кронда # Елена Дежинская # Фотофакт # Новый год

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