Юные художницы из Смолевич Яна Гапонович и Юлия Синяк стали призерами международного конкурса «Дети рисуют цветы, море и свет» в Болгарии

Новости Минской области. Свои произведения «Натюрморт с патиссонами» и «Синий пароход» девочки писали все лето и даже не знали, что преподаватели отправили их картины на конкурс. Поэтому дипломы и подарки, а это краски и кисти, стали для каждой из них приятной неожиданностью.

Соперники были серьезные. Свои живописные произведения на конкурс отослали юные художники из России, Турции, Казахстана, Украины и Германии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Гапанович, ученица Смолевичской детской школы искусств:

Моя работа называлась «Натюрморт с патиссонами», которая выполнена в акварели. Я была очень рада, что победила в конкурсе, все-таки, первое место первый раз... Мы не очень долго работали, но работа получилась очень удачной, я в восторге!

Ольга Часовицина, преподаватель Смолевичской детской школы искусств:

Это их первые творческие шаги, им это интересно, когда они участвуют в конкурсе. У Яны это уже не первая награда. Надеюсь, что не последняя. У нас постоянно идет творческий поиск, дети даже не успевают по программе что-то еще сделать.