После удара качелями 11-летней минчанке врач запретил заниматься танцами навсегда

Новости Минска. Летом этого года наши соседи россияне открыли горячую линию для сбора информации об опасных сооружениях и аттракционах на детских площадках. За один месяц поступило более 200 сообщений. В 13 случаях дети сильно покалечились, в 2 – погибли. В планах даже установление видеорегистраторов на территории для малышей. У нас, к сожалению, проблема детского травматизма на качелях вплотную пока не занялись, хотя не мешало бы.

Юлия Перович:

В мае этого года на этих качелях пострадала моя дочь, она получила очень тяжелые травмы ноги, нам поставили диагноз: закрытый перелом обеих костей голени со смещением отломков.

Ожидала ли мама такого исхода, отпуская на специально предназначенную для детей территорию свою 11-летнюю дочь? Ответ очевиден: нет.

Юлия Перович:

Как обычно, они гуляли с подружками в выходной день, в субботу, на улице, и пришли на эти качели.

Подобное сооружение встретишь не в каждом дворе. Этим-то оно и привлекает многочисленную детвору. Возле дома номер 3 по улице проспект Газеты «Звезда» злополучные качели появились недавно.

Юрий Кузьмич, директор ГП ЖЭУ №5 Московского района города Минска:

Детское оборудование, качели, которые мы получили в государственном предприятии «Жилкомплект», установлены работниками ЖЭС №70 по адресу проспект Газеты «Звезда», 3, в апреле 2011 года. При получении детского оборудования нами был получен паспорт за номером 266.

В таком документе указывается назначение объекта, технические данные, комплектность, условия установки и эксплуатации. Однако радость ребятишек по поводу появления новых качелей была недолгой.

Юлия Перович:

Была большая яма под качелями и была сломана держащая опора, и, когда в определенный момент она с ними шла вперед, они тяжелые, она не устояла под их тяжестью, упала и качели проехали моей дочери по ноге.

Итог: жуткая боль, слезы, «Скорая», операционный стол и совсем недетский диагноз: закрытый перелом обеих костей голени со смещением отломков. Особенно обиден для ребенка тот факт, что до летних каникул оставалось всего ничего.

Юлия Перович:

Все лето она в гипсе, максимум, что могла – на скамеечку на костылях выйти. Гипс сняли только в конце августа, 2 месяца у нас была реабилитация, которая до сих пор не прошла, надомное обучение, все месяцы к нам ходили преподаватели, до сих пор она хромает.

Действительно, девочка все еще неуверенно ступает на левую ногу. Проходя мимо до боли знакомого сооружения, ускоряет шаг.

Екатерина Петрович:

Мне врач сказал, что перелома я не могу больше танцевать, потому что может что-то случиться, я могу неправильно повернуть ногу, и будет опять перелом. Я очень хотела бы танцевать.

Так кто же должен ответить за перелом и разбитую мечту 11-летнего ребенка? Что это: халатное отношение сотрудников коммунальной службы или же невнимательность родителей?

Екатерина Орловская, юрист:

За техническое состояние детской площадки ответственность лежит на ЖЭС, на территории которого расположена данная площадка. Мастер участка обязан проводить плановые и внеплановые осмотры детских площадок.

Напомним, что с 1 января 2008 года введен государственный стандарт Республики Беларусь по оборудованию детских игровых площадок. В части 7 упомянутого документа содержится руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, предназначенных для игр.

Юрий Кузьмич, директор ГП ЖЭУ №5 Московского района города Минска:

Что рассматривается при визуальном осмотре? В ГП ЖЭО №5 проводится ежедневно. Мы смотрим чистоту детского оборудования, чистоту детской площадки, также смотрим фундаменты детского оборудования, смотрим острые углы, чрезмерную изношенность подвижных частей и целостность конструкций.

Действительно, проводить визуальную проверку сотрудники коммунальных служб должны каждый день. И в случае каких-либо отклонений от норм сразу же устранить нарушение. Если сооружения ремонту не подлежат, то вовсе убрать опасный объект. Однако написанное на бумаге и претворенное в жизнь – это разные вещи.

Катя получила травму на неисправных качелях. В момент, когда ребенок играл, в качелях отсутствовала четвертая опора. В таком состоянии сооружение находилось не день и не два.

Юрий Кузьмич, директор ГП ЖЭУ №5 Московского района города Минска:

В таком состоянии детское оборудование у нас не могло находиться, потому что согласно СТБ ЕН-1176-7-2006 мы устраняем все неполадки в этот же день.

Чтобы хоть как-то разобраться в том, кто прав, а кто виноват, необходимо было просмотреть журнал, в котором должны отражаться все действия коммунальщиков на предмет технического осмотра и ремонт детского оборудования.

Результаты удивили: запись, касающаяся наших качелей, датировалась 16 числом, значит, все в порядке. А ведь именно в тот день Юлия сфотографировала неисправные качели. Сегодня, спустя полгода, детское сооружение исправно. Но, как утверждает женщина, 25 апреля качели все еще были сломаны. Есть свидетели.

Екатерина Орловская, юрист:

У пострадавших все равно были нарушены права потребителей жилищно-коммунальных услуг, поскольку именно на ЖЭС лежит обязанность содержать детские площадки в исправном состоянии.

В таком случае, необходимо обратиться с письменной претензией в ЖЭС. Отличным подспорьем станут доказательства несчастного случая: фотографии, видеосъемка, свидетельские показания. Ответственная коммунальная служба обязана дать вам ответ.

Екатерина Орловская, юрист:

Если ответ не удовлетворит потребителей, то можно говорить о том, что можно подавать исковое заявление в суд.

Юлия в тот момент ни о каких заявлениях и думать не могла: было не до этого. Но сегодня она настроена решительно.

Дабы хоть как-то пролить свет на это темное дело, женщина решила подключить к делу следственные органы.

Уголовное дело пока не возбуждено. Однако, как только придут результаты судмедэкспертизы, мама пострадавшего ребенка надеется восстановить справедливость.

Юлия Перович:

Пусть ответит тот, кто отвечает за безопасность детской площадки, потому что детей здесь очень много, дети видят какую-то такую конструкцию неизвестную, и все хотят ее опробовать.

Также Юлия призывает откликнуться всех, кто тоже пострадал на злополучных качелях. Это повышает шансы на возбуждение уголовного дела по статье 428 УК Республики Беларусь «Служебная халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.