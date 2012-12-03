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  • Победители детского конкурса художественной самодеятельности собираются покорить детское «Евровидение-2013» от Беларуси

Победители детского конкурса художественной самодеятельности собираются покорить детское «Евровидение-2013» от Беларуси

03 декабря 2012 08:58
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Новости Минской области. Юные вокалисты из Крупок Анна Ярышкина и Владислав Захарьев победили в областном фестивале художественной самодеятельности. Жюри подкупила необычная манера исполнения и мелодичные голоса.

Успех так вдохновил молодых певцов, что в следующем году они собираются подавать заявку на участие в отборочном туре детского Евровидения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Ярышкина, солистка вокальной группы «Росинка» Крупского района:
Мне очень понравилось выступать в этом конкурсе, он дает массу впечатлений.

Владислав Захарьев, солист вокальной группы «Росинка» Крупского района:
Музыка – это не просто хобби для меня, практически все свободное время я отдаю ей. Мне очень нравится выходить на сцену, петь, встречаться со зрителем.

Светлана Захарьева, руководитель вокальной группы «Росинка» Крупского района:
Я считаю, нужно работать на результат, потому что нет смысла ехать, чтобы просто поучаствовать. Это неинтересно, нужно ориентироваться на победу.

# Дети # Евровидение Беларусь # Евровидение-2013

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