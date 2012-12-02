Анастасия Петрик из Украины одержала победу на «Детском Евровидении-2012». Белорусский участник – четвёртый... с конца

Новости Украины. Вчера поздно вечером в Амстердаме разрешилась главная интрига 10-го международного детского конкурса песни «Евровидение». Уверенную победу одержала 10-летняя Анастасия Петрик из Украины. Исполнив в финале композицию «Hебо», девочка набрала 138 баллов. Украина впервые за всю историю участия в «Детском Евровидении» выиграла этот конкурс.

Похоже, что за главный трофей «Детского Евровидения» в прямом смысле этого слова вот уже не первый год боролась вся семья Петрик. В 2008 Виктория, старшая сестра Насти, представила Украину в этом конкурсе, где заняла почётное второе место.

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Анастасию с победой на «Евровидении». Янукович отметил, что талант девочки оценили зрители не только из Украины, но и со всего света. «Ярким выступлением на престижном конкурсе Анастасия Петрик внесла свой вклад в повышение международного авторитета Украины»,– уверен президент.

Девочка с детства занимается вокалом, а в 2010 году она выиграла приз зрительских симпатий в детском конкурсе «Новая Волна». Тогда Филипп Киркоров, ошеломлённый талантом юной певицы, заявил, что её ждёт невероятный успех.

Филипп Киркоров, певец:

Спасибо «Новой детской волне» за то, что она подарила нам эту певицу! Уже только за это данному конкурсу можно ставить памятник. Девочка просто нереальная! Если ее увидят за границей, под нее сделают шоу в Лас-Вегасе. Клянусь!

А в одном из интервью композитор Игорь Крутой назвал девочку «ангелом, спустившимся с небес». Похоже, это прозвище уже навсегда закрепилось за юным дарованием.

Игорь Крутой, композитор:

Не в обиду старшей сестре Вике, но младшая – это ангел, спустившийся с неба. И по таланту, и по обаянию. Дай Бог, чтобы у нее сложилось все таким образом, чтобы она выросла очень большой певицей!

Впервые о девочке заговорили, когда она выступила на телевизионном шоу «Украiна мае талант». Успешно выступала на нескольких детских музыкальных конкурсах: «Детская Новая Волна» (1-е место; Артек, 2010 год), «Молодая Галична» (1-е место), «Черноморские игры» (2-е место).

В тройку победителей детского «Евровидения-2012» вошли юные дарования из Грузии и Армении. На втором месте разместились представители Грузии The Funkids, ставшие победителями в 2011 году, на третьем – коллектив из Армении Compass Band. Согласно прогнозам букмейкеров явными фаворитами были исполнители из Украины, Израиля и России.

Участник из Беларуси 12-летний Егор Жешко с композицией «А море-море» стал девятым. Его результат – 56 баллов.

Как отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА преподаватель по вокалу белорусского конкурсанта, художественный руководитель арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат, «с учетом состояния здоровья (перед конкурсом Егор серьезно болел), и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму. Ребята молодцы, отработали отлично».



Валерий Шмат, преподаватель по вокалу белорусского конкурсанта:

Конечно, мы ставили на вокал, на то, что будет великолепное вокальное шоу. Но человек предполагает, а господь располагает. То, что зависело от голоса, получилось не все. И вокально Анастасия Петрик была сильнее. Но, на мой взгляд, ее номер – не детский, в нем больше тьмы, чем света.

В юбилейном детском «Евровидении» приняли участие молодые исполнители из 12 стран. Баллы на детском конкурсе начисляются по итогам голосования телезрителей, профессионального жюри в ряде европейских стран и специального детского жюри. Отметим, что детское жюри присудило 12 баллов Грузии, 10 баллов Украине и 8 России.