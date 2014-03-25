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Яркие рисунки детей-сирот представили на выставке прикладного искусства в минской Ратуше

25 марта 2014 17:27
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Новости Беларуси. В зеркале детской души. Яркие рисунки детей-сирот представили на выставке прикладного искусства в минской Ратуше. В экспозиции – лучшие работы республиканского конкурса «Сундучок детских радостей», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Искренний взгляд на окружающую реальность читается в каждой работе: будь то гобелен, поделка из соломки или глины. Причем многие изделия, по оценкам жюри, выполнены очень качественно и могут дать фору даже работам именитых мастеров.

Надежда Бука, член жюри:
Работы просто замечательные, выполнены профессионально, поэтому было очень сложно отбирать действительно лучшие. Но мы сделали все для того, чтобы первое место, второе, третье были оценены по достоинству и награда ушла действительно лучшей работе.

Виктория Дмитриева, призер конкурса:
Я выбрала именно осень, потому что она мне нравится больше из всех пор года. Я решила сделать эту работу. Когда я ее отправила сюда, когда потом мне сказали, что я заняла первое место, вообще удивилась, я просто не верю своим глазам.

# Выставки # Выставки в Минске # Дети # Фотофакт # Надежда Бука

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