Новости Беларуси. Помогают ли лошади детям с особенностями развития и как? Специалисты говорят, каждый проблемный ребенок, который вовремя попал на конюшню и подружился с лошадкой - имеет шансы, если не на полное выздоровление, то на улучшение самочувствия как минимум.



Вероника Алешина, корреспондент СТВ:

Эта лошадка по имени Матрешка за три года работы оказала помощь более полусотне ребят. А еще она принимала участие в соревнованиях для детей с особенностями развития и даже занимала первые места!



Анна Антончик, владелица конюшни:

Особенные детки, у которых есть различные отклонения, особенности в развитии. В психическом, в моторном, в сенсорном, причем я бы даже отметила, большой категории детей, которым это помогает.



Варю посадили на лошадь в три года и с тех пор девочка каждую неделю с особой радостью занимается верховой ездой!



Варвара Лещинская:

Это было очень удивительно и потрясающе! Я почти с первого раза села на лошадь. Да, лошади - хорошие животные, они могут излечить людей от любой болезни. Если бы я была доктором - я бы прописала на любую болезнь только лошадь!



У езды на лошадях столько плюсов, что перечислять можно бесконечно! Но основные из них - это активизация кровообращения даже если человек просто сидит в седле. Эффект достигается благодаря тому, что температура лошади в среднем на полтора градуса выше человеческой! А еще важно, что езда на лошади не создает нагрузку на сердце и легкие - поэтому иппотерапия полезна даже при постинфарктных состояниях!



Татьяна Лещинская:

Лошадки нам очень помогают в реабилитационном комплексе. У нас это идет как разновидность массажа, и при нашем диагнозе - это такая существенная помощь.



Во время езды задействованы разные группы мышц. Еще у всадника отлично тренируется равновесие и вестибулярный аппарат, а главное - лошади способны излечить любую меланхолии и депрессию!



Анна Антончик, владелица конюшни:

Как любой метод реабилитации, как любое воздействие на человека - это очень индивидуально. Помогает практически всем. Играет роль совместимость: ребенок и лошадь. Другой момент - профессионализм специалиста, который проводит занятия. В любом случае- это круто!



А еще общение с лошадьми поднимает самооценку! Так что, если вы неуверенны в себе - прямая дорога в конный клуб! Оседлав сильное, грациозное животное вы почувствуете гордость за свои достижения, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Татьяна Лещинская:

Изменился ребенок, потому что лошадь способствует развитию общения, вырабатывает доброту, сочувствие. Она абсолютно адаптирует ребенка и настраивает на позитивный лад. Конечно, делать какие-то упражнения дома, лежа на коврике или в поликлинике, и что заниматься в лесу, среди свежего воздуха и в позитиве.

Варвара Лещинская:

Ребята! Приходите кататься на лошадях! Если вы больны чем-то - они вас излечат, не бойтесь!

