Чем занять ребенка в Минске во время весенних каникул -2014?

Новости Беларуси. Неделя весенних каникул для школьников Минска обещает быть насыщенной. 22 марта громкими премьерами откроется фестиваль детских и юношеских фильмов «Сакавiчок».

25 марта во Дворце детей и молодежи стартует турнир по киберспорту. 28 марта на площадке перед Дворцом спорта пройдет городской чемпионат по фигурному вождению мотоциклов.

Кроме того, всю неделю будут работать дневные лагеря в школах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Саида Вафина, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного Дворца детей и молодежи:

Во Дворце в весенние каникулы пройдет городской турнир по шахматам. Будет работать международная выставка обрядовых кукол мастеров России и Беларуси. В мероприятиях развлекательного характера могут принимать участие все желающие. В городских конкурсах принимают участие команды от районов города, которым заранее были присланы положения о конкурсах.