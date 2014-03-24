Николай Григорьевич Шавловский - учитель, которого никогда не забудут ученики!

Новости Беларуси. Вы помните своего первого учителя? Учащиеся минской школы № 125 его точно никогда не забудут! Николай Григорьевич Шавловский – классный руководитель сразу двух начальных классов: первого и третьего.

Согласитесь, мужчина-педагог в начальных классах – явление нечастое! Чем Николай Григорьевич смог покорить сердца своих учеников, знают их родители.

Наталья Аношка:

Николай Григорьевич замечателен тем, что создаёт ситуацию успеха для ребёнка. Если ребёнок постарался, чего-то достиг – он обязательно его похвалит. Обязательно каким-то образом простимулирует. И учит этому и нас, родителей!

Наталья Ремез:

Николай Григорьевич не только учит наших детей, но и закладывает им основу добросовестного человека. Вы никогда не услышите от наших детей капризы: «Не хочу идти в школу», «Не хочу учить уроки». Всё это они делают с огромным удовольствием и любовью к своему учителю!

Оказывается, Николай Григорьевич даёт знания ребятам, играя с ними! Как это происходит? Зачем гадать – давайте смотреть!

Николай Шавловский, учитель начальных классов средней школы №125 г. Минска:

Я мечтал быть учителем ещё с самого раннего возраста, ещё будучи школьником. Просто учителем. Но так получилось, что я стал учителем младших классов. И ни капельки об этом не жалею, потому что, идя на работу, я каждый день получаю удовлетворение от работы. И вы сегодня, наверное, чувствуете, что удовлетворение я получаю огромное. Меня всегда радует, если дети понимают меня, если у них есть успех, то душевный успех – у меня!

Постоянно учиться – невозможно! Первоклассникам пора отдохнуть. Время зарядки! Ребята набрались сил и вновь приступают к решению заданий.

Николай Григорьевич – авторитет для своих учеников. Ребята с радостью идут в школу и совсем не ждут каникул.

Давид Янковский, учащийся 1 «А» класса средней школы № 125 г. Минска:

Я хочу сказать, что Николай Григорьевич самый лучший учитель, который был на всём белом свете.

Роман Макаревич:

Он добрый, честный!

Милана Курчевская:

Я всегда говорю маме, что очень хочу в школу!

Никита Сметанников:

Последний раз меня учитель хвалил, когда я отвечал по математике. Не надо обижаться, если вас он не похвалил. Мы должны просто ещё стараться! Быть активными и поднимать руку!

Николай Григорьевич учит детей не только школьным предметам, но и прививает им хорошие человеческие качества. В классе есть аквариум с рыбками, ухаживая за которыми, дети учатся быть заботливыми.

Алексей Лютаревич:

Кормить рыбок надо, чтоб они были живые, они питались и чтобы подарить им ласку!

Педагогический стаж Николая Григорьевича Шавловкого – более 30 лет. Он имеет звание «Учитель-методист», сертификат «Учитель года», а также многочисленные грамоты и дипломы.

Но главное для педагога – это благодарность детей и их родителей! И эту награду наш герой уже получил, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

