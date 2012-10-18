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Во всех школах Минской области введен обязательный факультатив здоровья и спорта

18 октября 2012 14:09
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Новости Беларуси. Во всех школах Минской области введен обязательный факультатив здоровья и спорта. Занятия проходят в игровой форме и не оцениваются. Теперь школьники столичного региона стали больше двигаться и следить за своим здоровьем.

А ученики Старосверженской школы Столбцовского района кроме факультативов здоровья и спорта посещают час футбола, кружок по велотуризма и основы олимпийских знаний. Как результат – Старосверженская школа получила диплом первой степени за воспитание здорового образа жизни среди сельских учреждений образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нина Олешкевич, директор ГУО «Старосверженская школа» Столбцовского района:
Гэта ўведзена своечасова, гэта важна і карысна для нашых дзяцей. Менавіта гэта звязана только са здароўем нашых дзяцей.
У нас ёсць абласныя дыпломы па лёгкай атлетыцы, па штурханні ядра, па мятанні кап’я.

Дарья Кухарчик, ученица ГУО «Старосверженская школа» Столбцовского района:
Мы делаем разные упражнения, развиваем свою гибкость. Мы ведем здоровый образ жизни.

Юлия Цебкал, ученица ГУО «Старосверженская школа» Столбцовского района:
Этот час здоровья и спорта нам очень нравится. Соединяются несколько классов. Мы можем играть в разные игры: баскетбол, волейбол.

# Государственная политика в области спорта # Дети

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