Детская мода – осень 2012. Коллекция «Династия» от белорусских дизайнеров

Прекрасные Алисы и озорные Томы Сойеры в коллекции Юлии Нефертари «Династия» объединились в одно модное королевское семейство. Дизайнер Юлия Нефертари в будущем сезоне для детей выбирает беспроигрышную классику, эталон безупречного вкуса – традиционный английский стиль. Правда, и для чопорного Лондона она сумела найти особую трактовку. В авторской «Династии» Юлии Нефертари можно встретить как маленьких леди и джентльменов, так и весьма «эпатажных родственников», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юлия Нефертари, дизайнер детской одежды:

Лондон, конечно, это не только династии и традиции, это еще и родина культуры панк-рока, поэтому мы хотели это тоже отобразить в коллекции. Вот у нас есть такое платье, вроде, на леди, но оно в сочетании с такими зелеными кедами выглядит в стиле рок.

Пышные платьица принцесс в коллекциях Юлии Нефертари безусловные фавориты. На этот раз их дополнили элегантные классические пальто в английском стиле и атрибуты настоящей леди – платья-футляры. Но излишняя скромность маленьким аристократам не по вкусу. Их наряды украсили бантами и воланами, мехом и кружевом и даже наполнили ароматом английских роз из королевского сада. Над созданием аксессуаров работала дизайнер Алена Левонюк. Она эффектно дополнила образы традиционными брошами в английском стиле.

Юлия Нефертари:

Есть модель, выполненная из шерстяного велюра. Она украшена валяными цветами ручной работы. Прилагается и муфточка. Дети оценили.

Еще одна модель - шутка по поводу платья-футляра для взрослых. Дети тоже хотят быть похожими на родителей, выглядеть так, как мама ходит в офис. Поэтому мы тоже сделали это платье в детском варианте с бусами, украсили детскими деталями.

Есть платье-бабочка. Оно задумывалось как платье для традиционного английского чаепития.

Для отделки другого платья мы использовали не обычный бант, а тот, что имитирует Георгиевский орден.

Классическая шотландка в «Династии» представлена в довольно ярких вариациях. Цветовая гамма в духе Туманного Альбиона сдержанная, но есть и яркие осенние акценты.

Юлия Нефертари:

Это приглушенные цвета, классические: цвет чайной розы, молочный - благородные цвета. Другое направление – это панк-рок: насыщенно-зеленый, красный, фиолетовый.

Помните, как выглядят ретро-фото маленьких детей? Без плюшевых друзей-тедди их трудно представить. Такую трогательную нотку решила привнести в «Династию» дизайнер Анна Дебалюк.

Анна Дебалюк, дизайнер авторской игрушки:

К этому зайцу шло платье. Фактически они все перекликались: горошек на платье с горошком на лапках и ушках у зайки. Для медведей я использовала классическую английскую выкройку 19 века. Они создавались по старинной технологии на шарнирных лапках, но с переосмыслением в современность.

Одежда воспитывает, уверена Юлия Нефертари. А хорошие манеры и вкус, привитые с самого детства, могут сулить будущее современного Шерлока Холмса и очаровательной Джен Эйр.

Юлия Нефертари:

Как для дизайнера детской одежды, для меня важна оценка маленьких модников. Если они не захотят это носить, то дальше работать не стоит.