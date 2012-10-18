Победитель фотоакции СТВ «Малыш месяца» - 6-месячный Доминик

Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в гостях у победителя фотоакции «Малыш месяца» - взбалмошного Доминика.

Путь к славе этот замечательный малыш Доминик начал, когда его мама Ольга загрузила фотографию сына в альбом на странице программы в социальной сети с. Снимок сразу начал собирать большое количество голосов и комментариев! Свою роль сыграл тот факт, что на снимке малышу всего 5 дней, а еще сразу привлекало имя юного участника фотоакции.

Ольга и Геннадий Зверуго, родители:

Мы хотели какое-нибудь необычное, запоминающееся имя. Чтобы никто никогда не путал, запомнил с первого раза. Много имен перебрали. А когда он родился, посмотрели – точно Доминик!

Доминик – мальчик весьма общительный, активный взбалмошный! Именно так описывают своего любимого сына Ольга и Геннадий. Взбалмошный, оказывается, потому, что этот непоседливый ребенок привык все требовать криком. Если малыш чего-то захочет, будь то пульт от телевизора или любимая мамина заколка, берегитесь родители!

Ольга Зверуго:

Любимая игрушка – мой телефон. Он его может часами из рук не отпускать. А особенно любит, когда на нем музыка играет. Без нее не может. Кушает он у нас тоже только с музыкой. Если ему не нравится – он кричит, и мы переключаем.

О своих музыкальных пристрастиях Доминик уже сейчас заявляет не только тем, что сам с удовольствием выбирает репертуар на мамином телефоне, но и необычными мелодиями в своем исполнении.

Ольга Зверуго:

Была такая ситуация, когда мы крестили малыша, и поп пел – Доминик начал подпевать ему. Поп тогда спросил: «Это ты так подпеваешь или ты против?»

В подобной ситуации любые иные родители поспешили бы пророчить своему ребенку карьеру певца. А вот у Ольги и Геннадия другие представления о будущем сына.

Ольга Зверуго:

Я бы хотела, чтобы он был актером. Это моя давняя мечта.

Геннадий Зверуго:

А еще лучше – президентом нефтяной компании.

Доминику интересно все новое! Знакомство с деревенским котом, первая встреча с большой надоедливой мухой … Все это мгновенно может привести Доминика в восторг! И как здорово, что таких вот встреч и впечатлений будет еще великое множество, ведь впереди у Доминика целая жизнь!