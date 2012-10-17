В книжном магазине Минска детям дали погладить змею на презентации детских изданий

Новости Беларуси. Школьников пригласили на презентацию в один из книжных магазинов столицы. Здесь представили новую серию детских изданий о животных. Экспозиция оказалась весьма наглядной, так как герои книг — лесные обитатели, сами стали участниками праздника. В книжный магазин животных привезли из Республиканского экологического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жуковская, организатор:

Главная цель мероприятия – научить детей любить и охранять живую природу.

Наталья Дорохова, учитель:

Наблюдая за детками, как они реагируют на животных, можно сказать, что это очень полезно, нужно для них. Потому что на обычных уроках мы не можем показать животных. Здесь они с радостью смотрят, учатся, узнают новое.