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В книжном магазине Минска детям дали погладить змею на презентации детских изданий

17 октября 2012 14:24
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Новости Беларуси. Школьников пригласили на презентацию в один из книжных магазинов столицы. Здесь представили новую серию детских изданий о животных. Экспозиция оказалась весьма наглядной, так как герои книг — лесные обитатели, сами стали участниками праздника. В книжный магазин животных привезли из Республиканского экологического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жуковская, организатор:
Главная цель мероприятия – научить детей любить и охранять живую природу.

Наталья Дорохова, учитель:
Наблюдая за детками, как они реагируют на животных, можно сказать, что это очень полезно, нужно для них. Потому что на обычных уроках мы не можем показать животных. Здесь они с радостью смотрят, учатся, узнают новое.

# Дети и животные # Дети

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