Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси. Председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон посетил минский детский дом №5. Его воспитанникам вручили сладости и четыре ЖК-телевизора. Для гостей провели экскурсию по детскому дому и пригласили на праздничное представление. А ещё ребята рассказали о своих успехах, увлечениях и подарили сделанные свои руками поделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Привезли эти подарки детям, я думаю, что для них это важно, но не самое важное. Вот они общаться так любят, я сегодня столько интересного о них узнал и услышал, и у них открытые души, они просто вызывают, вышибают порой слезу.

Напомним, акция «Наши дети» проходит с 1996 года по инициативе главы государства. Кстати, в эти новогодние дни и семья Президента поздравляет детей с праздниками, посещает детские учреждения, дарит подарки. Это семейная традиция Лукашенко. Так, сегодня Виктор Лукашенко вместе с супругой и тремя детьми с подарками приехали к многодетным родителям в Минске. Семья Бабуль воспитывает семерых, пятеро из них - приемные. Гостям в этом доме всегда рады. Для них дети тоже приготовили подарки - маленькую елочку и ангела, сделанных своими руками.

Праздничным оказался этот день и для воспитанников школы-сада в Докшицком районе Витебской области. Здесь побывал министр юстиции Олег Слижевский. Под шефством этого ведомства школа находится не первый год, а потому гостей здесь ждали. Конечно, с подарками. Дети в карнавальных костюмах читали стихи, пели песни, участвовали в викторинах. Новогодний праздник завершился хороводом вокруг елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Мы всегда поздравляем учеников этой школы, учителей, и особенно приятно приезжать поздравлять в преддверии нового года, поскольку дети всегда ждут подарков, ждут праздника.

Лилия Плуч, директор ГУО «Березковская детский сад - средняя школа Докшицкого района»:

Они стали для нас, как настоящие друзья. Мы их ждем всегда с волнением, готовимся. Мы очень рады видеть таких гостей в своей маленькой сельской школе.