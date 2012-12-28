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За счёт Мингорисполкома 1500 детей попали на цирковое представление

28 декабря 2012 15:10
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Новости Беларуси. Главная елка собрала 28 декабря ребят из каждого района столицы. Более 1500 везунчиков получили щедрый подарок от Мингорисполкома. Билет на волшебное цирковое представление и коробка со сладостями достались каждому малышу. Также ребят лично поздравил мэр столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрели на сказочное выступление дети социально-неблагополучной категории и те, которые отличились в учебе, творчестве, спорте и не только.  Мероприятие прошло в рамках акции «Наши дети».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Уважаемые юные минчане! Я от себя лично, от руководства Мингорисполкома поздравляю всех вас с замечательным праздником в нашей жизни. С наступающим Новым 2013 годом - годом ожиданий, годом радости, годом свершений. Я уверен, что и у вас, и у нас в 2013 году все получится, потому что мы вместе.

# Николай Ладутько # Дети # Новый год

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