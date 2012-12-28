За счёт Мингорисполкома 1500 детей попали на цирковое представление

Новости Беларуси. Главная елка собрала 28 декабря ребят из каждого района столицы. Более 1500 везунчиков получили щедрый подарок от Мингорисполкома. Билет на волшебное цирковое представление и коробка со сладостями достались каждому малышу. Также ребят лично поздравил мэр столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрели на сказочное выступление дети социально-неблагополучной категории и те, которые отличились в учебе, творчестве, спорте и не только. Мероприятие прошло в рамках акции «Наши дети».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Уважаемые юные минчане! Я от себя лично, от руководства Мингорисполкома поздравляю всех вас с замечательным праздником в нашей жизни. С наступающим Новым 2013 годом - годом ожиданий, годом радости, годом свершений. Я уверен, что и у вас, и у нас в 2013 году все получится, потому что мы вместе.