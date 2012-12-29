Михаил Мясникович посетил столичный детский дом №6: дарил подарки, водил с ребятами хороводы

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Главное - окружить детей любовью, заботой и вниманием. Гостей 28 декабря встречали в столичном детском доме №6. Премьер-министр Михаил Мясникович передал воспитанникам телевизор, спортивные мячи и сладости. А чтобы поддержать настроение, встал с детьми в хоровод.

Общаясь с прессой, премьер отметил, что в Беларуси семьям, особенно многодетным, уделяется большое внимание. Вместе с тем особая поддержка оказывается детям, оставшимся без родителей и их попечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

В Правительстве достаточно серьезно обсуждали и принимаем решения. А - что, как будут чувствовать себя дети, которые вышли из стен детского дома? Ведь они окунаются в реальную жизнь. Главное здесь - жильё. Я интересовался этим вопросом. И действительно - те детки, которые выходят в самостоятельную жизнь, получают социальное жилье, то есть у них есть крыша над головой. Это очень важно. Главное, чтобы детки не чувствовали себя некомфортно, и в этой ситуации задача государства и воспитателей, чтобы мы окружили детей, которые оказались в этой непростой ситуации, максимальным вниманием.

Тем временем, воспитанников Минского детского дома № 4 ждал приятный сюрприз от оператора кабельного телевидения. Сотрудники предприятия облачились в рыцарские доспехи. Малышам вручили большой ковер, одеяла, конфеты. Дети, в свою очередь, подарили хорошее настроение взрослым.

Михаил Милованов, директор оператора кабельного телевидения:

Проходящая благотворительная акция «Наши дети», инициатором которой выступил президент нашей страны, который явился примером, как надо поступать, глубоко взволновала меня. Не как руководителя предприятия, а как просто человека. Я считаю, что это святое дело.