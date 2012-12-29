Прямой эфир

Михаил Мясникович посетил столичный детский дом №6: дарил подарки, водил с ребятами хороводы

29 декабря 2012 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Главное - окружить детей любовью, заботой и вниманием. Гостей 28 декабря встречали в столичном детском доме №6. Премьер-министр Михаил Мясникович передал воспитанникам телевизор, спортивные мячи и сладости. А чтобы поддержать настроение, встал с детьми в хоровод.

Общаясь с прессой, премьер отметил, что в Беларуси семьям, особенно многодетным, уделяется большое внимание. Вместе с тем особая поддержка оказывается детям, оставшимся без родителей и их попечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:
В Правительстве достаточно серьезно обсуждали и принимаем решения. А  - что, как будут чувствовать себя дети,  которые вышли из стен детского дома? Ведь они окунаются в реальную жизнь. Главное здесь - жильё. Я интересовался этим вопросом. И действительно - те детки, которые выходят в самостоятельную жизнь, получают социальное жилье, то есть у них есть крыша над головой. Это очень важно. Главное, чтобы детки не чувствовали себя некомфортно, и в этой ситуации задача государства и воспитателей, чтобы мы окружили детей, которые оказались в этой непростой  ситуации, максимальным вниманием.

Тем временем, воспитанников Минского детского дома № 4 ждал приятный сюрприз от оператора кабельного телевидения. Сотрудники предприятия облачились в рыцарские доспехи. Малышам вручили большой ковер, одеяла, конфеты. Дети, в свою очередь, подарили хорошее настроение взрослым.

Михаил Милованов, директор оператора кабельного телевидения:
Проходящая благотворительная акция «Наши дети», инициатором которой выступил президент нашей страны, который явился примером, как надо поступать, глубоко взволновала меня. Не как руководителя предприятия, а как просто человека. Я считаю, что это святое дело.

 

# Михаил Мясникович # Дети # Новый год # Михаил Милованов

Другие новости рубрики

Все новости
За счёт Мингорисполкома 1500 детей попали на цирковое представление
28 декабря 2012 15:10

За счёт Мингорисполкома 1500 детей попали на цирковое представление

Александр Лукашенко поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома №2 в Минске
28 декабря 2012 14:25

Александр Лукашенко поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома №2 в Минске

Главная елка страны собрала 27 декабря во Дворце Республики более двух тысяч ребят из разных регионов Беларуси
27 декабря 2012 18:02

Главная елка страны собрала 27 декабря во Дворце Республики более двух тысяч ребят из разных регионов Беларуси