26-летняя Татьяна Хомутова из Кобрина стала мамой в шестой раз

Новости Беларуси. Настоящее волшебство под Новый год произошло в Брестской области. Несколько воспитанников детских интернатов обрели семью. Так, в Кобрине открылся детский дом семейного типа. А молодые супруги Хомутовы стали шестикратными родителями. 2013 и Рождество Христово большая семья встретит в новом доме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Софья Старинская:

Маму зовут Таня, папу зовут Серёжа. Мне с ними очень хорошо...



Шестилетняя Соня из Кобринского детского дома вот уже четыре дня словно в другом измерении. Эмоции переполняют: она делится впечатлениями о «семейной жизни», дарит подарки своим новоиспечённым родителям... Ведь о том, какой должна быть семья, раньше девочка только слышала.



Татьяна Хомутова, профессиональная мама:

Греет душу, приятно очень слышать слово «мама». Надеюсь, что дети вкладывают в это слово столько же, сколько и я, обращаясь к своей маме.



Глядя на Татьяну, трудно поверить, что эта хрупкая женщина в 26 лет решилась на ответственный шаг — стать профессиональной мамой. Предложение приняла без колебаний, муж поддержал. Пять лет Татьяна проработала учителем в школе, о воспитании подрастающего поколения знает не по наслышке. Пока собственных детей у Хомутовых нет. Но это не помешало мечте о большой семье воплотится в реальность.



В доме — восемь спален, игровые комнаты, даже есть резерв — на перспективу. Пока в этом коттедже будут жить шестеро детей: четыре дошкольника и два ученика. Двое старших ребят сейчас отдыхают в Италии, но знают — приедут из Европы они уже к маме и папе.



Алла Ковальчук, бабушка:

Будем помогать! Чем сможем, тем поможем. Мы только успели двери открыть - а можно мы вас будем «бабушка» называть!? Всё, сразу оцепили, и за руки... Жалко этих деток, что у них такие судьбы сложились. Но будем надеется на лучшее.



Именно такая форма воспитания детей — альтернатива интернатам. Этот детский дом семейного типа на Брестчине уже 26, но не последний.



Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

У нас в таких домах семейного типа проживает более 170 человек. Плюс в следующем году мы откроем три таких дома. Потенциал есть, тем более у нас таких деток ещё очень много. У нас в домах интернатах и приютах проживают около 700 детей таких, без родительского попечения.



Просторный дом и много игрушек — это лишь часть благополучия. Главное — какая в нём будет атмосфера. Хочется верить, что семья Хомутовых справиться с непростой задачей — воспитать хорошего человека.