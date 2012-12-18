В минской школе № 152 18 декабря 25 пятиклассников были посвящены в кадеты

Новости Беларуси. Юность – не помеха дисциплине. 18 декабря в 152-й столичной школе 25 пятиклассников посвятили в кадеты. Им вручили удостоверения, погоны и береты. Школьники дали клятву верности.

В кадетских классах будут проводиться факультативы по математике, языку и физкультуре, а также занятия по строевой подготовке. После окончания школы кадеты могут поступить в Академию МВД, а также в военные заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Мацко, заместитель начальника Академии МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Мы очень серьезное внимание уделяем сегодня патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Главная цель для нас, старшего поколения, – это вырастить людей, которые будут любить свою страну, народ, который будет жить в это стране.

Ученики СШ № 154 Минска:

Сегодня на наши плечи ложится очень большая ответственность, как на наши плечи ложатся погоны кадета. Мы будем нести ответственность не только за себя, но и за своих товарищей.

Я горжусь, что я учусь в этой школе. С этого дня у меня будет совсем другая жизнь, я буду себя по-другому вести.