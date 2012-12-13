Тайский бокс для детей в Минске. Чему может научить этот вид спорта ребенка?

Каждый заботливый родитель сталкивается с таким вопросом, как выбор определенного вида спорта для своего малыша. Одним из вариантов для мальчишек (а иногда и для девочек) может стать тайский бокс.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Мы уделяем большое внимание развитию детского спорта, детским группам. На базе нашей школы, нашего клуба разработана уникальная методика тренировочного процесса детей с 5 до 11 лет. Родители не боятся отдавать нам своих детей. Результат очевиден.

Тайский бокс (или муай-тай) – древнейшее восточное единоборство. Одно из значений слова «тай» – свободный, поэтому название можно перевести как «свободный бой» или «поединок свободных».

Муай-тай обладает эффективной и зрелищной системой ведения рукопашного боя с использованием рук и ног, локтей и коленей. Эта система позволяет в максимально короткие сроки овладеть техникой, а также рядом физических и психологических качеств, необходимых для успешного ведения поединка.

Дети:

Мне папа один раз принес фильм «Тинк – тайский воин». Я посмотрел и мне захотелось заниматься. Занимаюсь я четыре года, с шести лет.

Я хочу стать сильным, чтобы защищать детей, к которым лезут. Чтобы их не трогали.

Хочу стать чемпионом мира, защищать сестер и быть самым сильным.

Сейчас такие старшеклассники пошли, что дразнятся, начинают толкаться, обзываться. Некоторые начинают меня толкать. Нервы просто не выдерживают и просто приходится их бить. И если приходится кого-то еще из нашего класса защищать. У нас в классе каждый мальчик боксом занимается.

Совсем маленькому ребенку непросто выполнять сложно скоординированные движения, поэтому отдают в тайский бокс обычно с 5-6 лет. Однако бывают и исключения.

Чем же полезны тренировки малышу кроме получения навыков самообороны? Во-первых, действуя аккуратно, можно значительно развить и усовершенствовать природные данные крохи – гибкость и подвижность суставов. Во-вторых, научить ребенка правильно дышать, а также быстро переходить от напряжения мышц к их расслаблению, и наоборот.

Детский тренировочный процесс построен так, чтобы максимально оградить маленьких спортсменов от травм. Но, несмотря на это, бои проходят на профессиональном уровне, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Кроме отработки основных приемов тайского бокса на занятиях ребята выполняют различные физические упражнения, растяжки и даже играют.

Юрий Бессмертный, чемпион мира по тайскому боксу:

Им нужна больше игра, они не могут делать все по-серьезному, как взрослые. Их нужно заманивать игрой, какими-то веселыми эстафетами, какими-то физическими упражнениями.

Маленькие тайские боксеры защищены от праздности и безделья, меньше времени проводят за компьютером и больше общаются со сверстниками. Тайский бокс – это гармоничное развитие личности, тела и духа вашего малыша. Ребенок будет знать, на что способен его организм и психика. Это незамедлительно скажется на всех проявлениях его жизни.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Наш спорт, помимо воли к победе, физики, силы, выносливости, формирует такие качества, как умение терпеть, умение бороться со своими страхами. Здесь человек изо дня в день учится быть хладнокровным в любой ситуации. Учится бороться со своими страхами, сомнениями, тревогами.

В основе каждой дисциплины есть самодисциплина. Прежде всего человеку надо научиться контролировать самого себя. Конечно, такие качества, привитые в детском возрасте, – это огромный потенциал для этого молодого человека в будущем. Я думаю, эти занятия в таком возрасте сделают этого человека чемпионом в любой сфере деятельности в будущем.

Конечно, мы надеемся, что из этих детских групп появится 2-3 человека суперчемпионов, которые будут с честью отстаивать белорусскую школу и родной клуб.